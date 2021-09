Trecho entre Comendador Soares e Japeri e o ramal Paracambi tiveram a circulação suspensa na tarde desta quinta-feira - Divulgação/Agetransp

Publicado 02/09/2021 16:45 | Atualizado 02/09/2021 18:02

Rio - Após três horas de suspensão, a SuperVia informou que a circulação do ramal de Japeri e a extensão Paracambi foram normalizadas às 17h36 desta quinta-feira. O serviço havia sido interrompido às 14h52. Pela segunda vez nesta quinta-feira e no quarto dia seguido de interrupções, os passageiros que dependem do trem para se locomover foram avisados de mais uma suspensão no ramal de Japeri.

Por conta de mais um caso de furtos de cabos, mesmo com a força-tarefa da Polícia Militar para combater esse tipo de crime, a operação foi suspensa no trecho Comendador Soares até Japeri e na extensão Paracambi. As estações Comendador Soares e Austin foram temporariamente fechadas.

Nas redes sociais, um passageiro fez um desabafo: "Como que tem furto em Comendador Soares se todo dia eu vejo um monte de PM lá na estação? Pelo amor de Deus, isso não existe!!!", escreveu em sua rede social.

A Agestransp disse que está apurando as circunstâncias do fechamento das estações Comendador Soares e Austin, na tarde desta quinta-feira (2).

Criação de força-tarefa para conter furtos nos trens

A Secretaria de Estado de Transporte (Setrans) criou, na última quarta-feira, uma força-tarefa para conter os furtos de cabos e grampos do sistema ferroviário administrado pela SuperVia . Segundo o órgão, o grupo de combate aos crimes, que só nesta semana causaram atrasos e paralisações no serviço por três dias consecutivos, foi definido em reunião realizada, no dia anterior, entre membros da Setrans, da Casa Civil, da SuperVia e das polícias Civil e Militar. A ações começam com reforço de 200 PMs no patrulhamento das estações e regiões do entorno.

Segundo a SuperVia, somente no primeiro semestre deste ano foram furtados mais de 14 mil metros de cabos do sistema em 364 ocorrências de furto. Além de causar interrupções no transporte, os crimes trouxeram prejuízo de mais de R$ 1 milhão à empresa. Durante todo o ano passado, foram 355 ocorrências de furto.

O ponto mais crítico, segundo a concessionária, é o ramal de Japeri. Já as estações onde os crimes mais acontecem são Japeri, Engenheiro Pedreira, Queimados e Comendador Soares, que ficam no ramal de Japeri, e Bangu, no ramal de Santa Cruz.