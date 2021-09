Rio de Janeiro

Corpo de jovem ciclista atropelado no Méier deve ser levado para o Ceará

Carlos Eduardo Gomes Sampaio, 17, estava a caminho do trabalho quando coletivo da linha 249 teria o atingido. Maior parte da família do adolescente vive no estado do Nordeste

Publicado 02/09/2021 15:55 | Atualizado há 3 minutos