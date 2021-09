Policiais Penais apreendem cinco celulares em unidade prisional de milicianos - Divulgação

Policiais Penais apreendem cinco celulares em unidade prisional de milicianosDivulgação

Publicado 02/09/2021 15:01

Rio - Cinco celulares foram apreendidos, nesta quinta-feira, durante uma revista geral em uma unidade destinada à integrantes de milícias, na penitenciária Bandeira Stampa, Complexo de Gericinó. A ação contou com a participação de 50 policiais penais e todos os aparelhos apreendidos tinham a identificação dos responsáveis. Os presos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco). Os celulares poderão colaborar com as investigações da delegacia especializada.



De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), as revistas nas unidades prisionais são uma das medidas da nova gestão para coibir o acesso de materiais ilícitos nas unidades prisionais do Rio de Janeiro. "As ações serão recorrentes em todo o sistema prisional", garantiu a secretaria.



Participaram da ação policiais penais da Subsecretaria Geral, Subsecretaria de Gestão Operacional, Superintendência de Inteligência, Superintendência de Segurança, Coordenação de Segurança, Coordenação de unidades prisionais de Gericinó, Corregedoria, Grupamento de Intervenção Tática, Grupamento de Operações com Cães e policiais penais da própria penitenciária.