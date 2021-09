Foto da escadaria do museu em reconstrução. - Diogo Vasconcellos

Publicado 02/09/2021 14:19 | Atualizado 02/09/2021 14:20

Rio - O trágico incêndio que atingiu Museu Nacional em setembro de 2018, gerando perdas irreparáveis na cultura brasileira, completou três anos nesta quinta-feira. A direção do prédio e o Comitê Executivo do projeto 'Museu Nacional Vive', formado pela UFRJ, Unesco e Instituto Cultural Vale, lançaram hoje a campanha para a recomposição do acervo da instituição. Foi apresentada também a Declaração de Compromisso para a Recomposição das Coleções do Museu Nacional, uma referencia à Declaração da Independência do Brasil de 1822.

Na coletiva de imprensa desta quinta-feira também foi anunciada a expectativa de reabertura de parte do Museu Nacional em 07 de setembro de 2022, estando aberto para a visitação os jardins externos e Jardim das Princesas.





A campanha e a Declaração de Compromisso têm como objetivo demonstrar uma clara abertura para que instituições de pesquisa, museus, diferentes coletividades representativas da sociedade e colecionadores de todo o mundo possam se juntar ao Museu Nacional/UFRJ na difícil, mas possível, tarefa de reconduzir a mais antiga instituição científica brasileira à posição de referência, em que tantas outras possam se espelhar.



A campanha ganhou, inclusive, um



"A campanha é uma estratégia para reafirmar a importância da democratização do conhecimento. Afinal, o Museu Nacional, desde a fundação, é um centro de pesquisas dedicado às ciências naturais e antropológicas. E, mais do que nunca, queremos ser um museu de História Natural e Antropologia inovador, sustentável e acessível, que promova a valorização do patrimônio científico e cultural e que, pelo olhar da ciência, convide à reflexão sobre o mundo que nos cerca, ao mesmo tempo que nos leve a sonhar", destacou Kellner.



Diversos procedimentos relacionados a pesquisas sobre acervos, articulações institucionais, transporte e conservação das peças doadas já estão sendo adotados pelo Museu e seus parceiros. Além disso, um dos objetivos do Grupo de Trabalho de Segurança e Sustentabilidade, instância do Projeto Museu Nacional Vive coordenada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), é desenvolver modelos de segurança e gestão do Museu e suas coleções.



"O BNDES tem uma visão de longo prazo para as instituições culturais. Nossa atuação busca reforçar a gestão e governança das instituições, promovendo assim a sustentabilidade. Com o Grupo de Trabalho estamos engajando o Museu Nacional e todos os parceiros na discussão do futuro modelo de gestão do Museu, para que ele desempenhe suas atividades com o adequado suporte financeiro e eficiência", pontuou Júlio Costa Leite, superintendente da Área de Gestão Pública e Socioambiental do BNDES.



Restauração do Paço e Jardim das Princesas



A reconstrução do Museu Nacional/UFRJ avança ainda com a conclusão de serviços essenciais à preservação deste patrimônio brasileiro: a higienização e a proteção de elementos ornamentais e artísticos que resistiram ao incêndio de 2018. Com a adequada proteção dos ornatos, o Paço de São Cristóvão está pronto para receber as obras de restauração das suas fachadas e coberturas.



Foram seis meses de trabalho especializado, envolvendo cerca de 50 profissionais, incluindo consultores, arquitetos e restauradores dedicados à conservação de ornatos de salas históricas do Paço; da escadaria monumental de mármore; de pisos e pinturas murais; e do ‘Bendegó’, maior meteorito já encontrado no Brasil. Fontes, guirlandas, bancos e tronos localizados em um outro espaço de grande valor histórico, o Jardim das Princesas, também receberam os serviços.



O trabalho executado pela Construtora Biapó, vencedora de licitação coordenada pela Unesco, resultou ainda na feitura de 45 moldes de ornamentos escultóricos e 75 perfis/modelos para reprodução de frisos, sancas, cimalhas e molduras de 29 ambientes do palácio. Os produtos gerados vão servir de subsídios para o desenvolvimento dos projetos de arquitetura, restauro e complementares.



"As ações de proteção dos elementos históricos e artísticos foram orientadas por um conjunto de especialistas em restauro e preservação, reafirmando o compromisso do projeto também com a história do edifício-monumento e de seu entorno, patrimônios da sociedade brasileira com inestimável valor para a ciência e a cultura mundiais. A Unesco tem contribuído também com o desenvolvimento de pesquisas bibliográficas, iconográficas e textos preliminares para exposições futuras, assim como identificando acervos de interesse para cada circuito expositivo", comentou Marlova Jovchelovitch Noleto, diretora e representante da Unesco no Brasil. Apesar da data marcar uma tragédia, o diretor do Museu Nacional/UFRJ, Alexander Kellner, destacou a importância das iniciativas em prol da recomposição do acervo. "Temos total consciência de que não teremos sucesso sem a intensa colaboração nacional e internacional. 