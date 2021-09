TRF-2 decidiu manter prisão de dono da G.A.S, Glaidson Santos - Laís Vargas (RC24h)

Publicado 02/09/2021 20:50 | Atualizado 02/09/2021 22:18

Rio - A Justiça Federal do Rio negou, nesta quinta-feira (2), o pedido defesa da G.A.S Consultoria para soltar Glaidson Acácio dos Santos, dono da empresa. O desembargador André Fontes negou a liminar pedida em habeas corpus, mas o mérito do pedido ainda será julgado pela 2ª Turma Especializada do TRF-2. No último dia 27, a Justiça manteve a prisão preventiva de Glaidson, em uma audiência de custódia.