Rio,10/08/2021 -ARPOADOR - Praia,movimentacao na praia do Arpoador. Na foto, pessoas na praia.Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia - Cléber Mendes

Publicado 03/09/2021 19:38 | Atualizado 03/09/2021 19:53

fotogaleria Rio - Neste feriado prolongado, 2,5 mil policiais militares e 175 guardas municipais irão reforçar o patrulhamento no Rio. No segundo fim de semana da Operação Verão, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) irá reforçar o contingente em 55% para ampliar o policiamento nas estradas do estado.

Toda orla do Rio e da Região Metropolitana será monitorada por helicópteros e drones do Grupamento Aeromóvel (GAM), que transmite as imagens em tempo-real para o carro-comando da Polícia Militar, que fica na Praia do Arpoador, na Zona Sul. A Polícia Militar também vai contar com a ajuda dos cavalos do Regimento de Polícia Montada (RPMont) e dos cães do Batalhão de Ações com Cães (BAC), que serão posicionados nas ruas internas de Copacabana, Ipanema, ambos na Zona Sul do Rio, e da Barra da Tijuca, Zona Oeste.



As equipes se juntarão aos agentes dos programas Segurança Presente e Bairro Seguro. Além disso, comboios da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e os efetivos do Rio+Seguro Copacabana irão atuar na orla e nas ruas de acesso à praia.



"A Secretaria de Ordem Pública e a Guarda Municipal seguirão fazendo um intenso trabalho de fiscalização e patrulhamento das orlas e das imediações para garantir a segurança e a tranquilidade das pessoas que moram nessas regiões, dos turistas e dos frequentadores das praias. Importante destacar que a Prefeitura do Rio reforçou a integração com as polícias Militar e Civil com o objetivo de traçar um planejamento estratégico que use a inteligência e que otimize a utilização dos recursos públicos. Teremos, então, um efetivo com prioridade para as praias com a finalidade de prevenir e impedir cenas de violência, tumultos generalizados e a depredação do patrimônio público", afirmou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Governo se reúne

Nesta sexta-feira, a cúpula de segurança do Governo do Estado se reuniu para definir estratégias para as manifestações que devem acontecer no feriado do Dia da Independência, nesta terça-feira, 7. No encontro, ficou definido o reforço do efetivo da PM e da Guarda Municipal nos pontos de concentração das manifestações, além da orla do Rio. As medidas serão acompanhada pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e pelo Centro de Operações Rio (COR).