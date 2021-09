O homem foi detido pela 76ª DP (Niterói) - Divulgação

Publicado 03/09/2021 20:10

Rio - Um homem foi preso, nesta quinta-feira, suspeito de ter tentado matar a vizinha no Centro de Niterói, Região Metropolitana do Rio. A tentativa de homicídio aconteceu após a mulher reclamar da goteira causada pelo ar condicionado do apartamento do homem. A identidade dele não foi divulgada.

Agentes da 76ª DP (Niterói) o encontraram na Praia de Itaipuaçu, em Maricá, enquanto deixava a casa de um parente. O crime aconteceu no dia 6 de agosto de 2020, quando ele atirou contra a mulher quatro vezes.



Ele possui 21 anotações criminais, entre elas desobediência, incêndio, apropriação indébita, injúria, ameaça, lesão corporal, crime contra as relações de consumo, além de duas tentativas de homicídio. Foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pela 3ª Vara Criminal de Niterói por tentativa de feminicídio. Ele foi encaminhado para o sistema prisional.