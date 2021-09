Família descobriu que Darah estava grávida apenas no IML - Reprodução

Família descobriu que Darah estava grávida apenas no IMLReprodução

Publicado 03/09/2021 18:03 | Atualizado 03/09/2021 18:09

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DH Capital) ouviu nesta sexta-feira (3), Gabriele Galdino, suspeita de ter espancado a vendedora Darah Moreira Duarte, de 25 anos, até a morte, por conta de uma dívida de R$ 25 , na última segunda-feira (30), em Cascadura, na Zona Norte do Rio. De acordo com a Polícia Civil, a especializada aguarda o resultado do exame de necropsia para confirmar a causa da morte.

A mulher deixou a delegacia após prestar depoimento. De acordo com G1, os agentes chegaram à casa de Gabriele após informações do Disque Denúncia. Ela não foi presa, já que também não é considerada foragida, por não haver nenhum mandado de prisão expedido. Nesta sexta-feira (3), a mãe de Darah, Jaqueline Moreira, de 39 anos, gravou um vídeo pedindo justiça pela filha. Jaqueline Moreira, de 39 anos, diz que seu desejo é que a agressora da ambulante seja presa.

"A minha filha era camelô, me deixou três netos. Meu neto está chorando pela minha filha. Por que essa garota fez isso? Eu quero justiça[...], ela tirou a minha filha, ela tirou meu coração", disse a mulher, em um vídeo enviado ao DIA.

Darah trabalhava vendendo balas e teria deixado R$ 25 com Gabriele Galdino. Uma sessão de espancamento, filmada e publicada na internet teria começado depois que a vítima cobrou o dinheiro de volta. No vídeo, a ambulante é arrastada com chutes e pontapés na calçada de uma rua. Ela foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Madureira, mas já chegou ao local sem vida.