BR 116/RJ terá esquema especial de feriadão Divulgação

Publicado 03/09/2021 16:43 | Atualizado 03/09/2021 17:49

Rio - As concessionárias que administram as principais estradas no estado do Rio de Janeiro montaram esquemas especiais de atendimento para o feriadão da Independência, que já começam a valer nesta sexta-feira. Mesmo durante a pandemia, o aumento do número de veículos trafegando pelas estradas já é esperado por concessionárias que administram as vias. Por conta disso, o planejamento será montado para monitorar o fluxo de veículos e a saída da cidade.

O fluxo de veículos deve ser maior na parte da tarde na Ponte Rio-Niterói e na BR-101 de sábado a terça-feira. Centenas de cariocas devem ter a Região dos Lagos como destino para feriado prolongado. Na Rodoviária do Rio, a estimativa é que a movimentação no terminal seja a maior do ano.

BR-116/RJ

Concessionária Rio-Teresópolis (CRT) terá esquema especial na Rodovia Santos Dumont, BR-116/RJ, para o feriadão de 7 de setembro. O esquema será mantido até a noite de terça-feira (7). Durante esse período, todas as obras com interferência no tráfego estarão suspensas. É estimada a passagem de 130 mil veículos pela via.



De acordo com a concessionária, para agilizar a passagem dos veículos, nos dias e horários de maior movimento, a CRT disponibilizará papa-filas na Praça de Pedágio Engenheiro Pierre Berman (Bongaba/Magé) e serão mantidos de prontidão guinchos leves e pesados, carros-resgate, UTI e viaturas de inspeção extras.

A concessionária disponibiliza os números 0800 021 0278 e 0800 021 0279 (deficientes auditivos e de fala) para atendimentos de emergência, solicitação de serviço ou apoio, reclamações e informações, que funcionam em plantão 24h. No Centro de Atendimento aos Usuários (CAU), em Bongaba (km-133,5), e na BOP (Base Operacional), em Águas Quentes (km-41), podem ser usados telefones e sanitários.



Pedágio - A tarifa para carros de passeio na praça principal em Bongaba (km-133,5) é de R$ 18,80 e R$ 13,10 nas auxiliares de Santo Aleixo (km-114) e Santa Guilhermina (km-122). Veículos pesados têm o valor da tarifa multiplicado pelo número de eixos em utilização. Motocicletas pagam R$ 9,40 na praça principal e R$ 6,55, nas auxiliares.



Ponte Rio-Niterói e Via Lagos

A Ecoponte, concessionária que administra a Ponte Rio-Niterói, acredita que 1 milhão de veículos passem pela via neste feriado.



"O dia de maior movimento será sexta-feira, quando cerca de 81 mil veículos seguirão para Niterói e cidades da Região dos Lagos. Na volta do feriado, na terça (7) e quarta-feira (8), 150 mil veículos deverão seguir pela rodovia em direção ao Rio".

A retomada das atividades turísticas na Região dos Lagos deve aumentar o fluxo de veículos também na Via Lagos. A expectativa da CCR Via Lagos é que 168 mil veículos passem pela rodovia entre esta sexta e a próxima quarta-feira.

Dutra

A CCR Nova Dutra estima que 860 mil veículos passem pela rodovia durante o feriado. Entre a noite de sexta a a manhã de sábado, cerca de 183 mil veículos devem deixar o Rio.

BR-040

A Concer manterá, como de praxe, o monitoramento das condições da rodovia em tempo integral, com equipes reforçadas para eventuais atendimentos mecânicos e médicos durante o período, além da inspeção presencial das pistas pelos inspetores de tráfego.



A restrição ao tráfego de caminhões e carretas com três eixos ou mais que vigora na pista de subida da Serra de Petrópolis por determinação da ANTT e fiscalização da PRF ocorre nessa sexta e segunda (véspera de feriado), das 16h às 22h, e no sábado, das 8h às 14h. O usuário deve evitar trafegar pelo trecho após o término da restrição, quando muitos veículos de carga sobem a serra ao mesmo tempo, causando lentidão ao tráfego.



Em caso de necessidade de atendimento médico ou mecânico na rodovia, o motorista deve acionar a Concessionária através da Central de Atendimento ao Usuário (0800-282-0040). Portadores de deficiência auditiva e de fala devem ligar para 0800-281-0041. O serviço funciona 24 horas por dia, assim como a vistoria realizada pelos inspetores de tráfego da Concer em toda a rodovia. Tanto as centrais como o www.concer.com.br informam ainda as condições de trânsito e clima ao longo da BR-040.



Outro recurso que facilita a comunicação do usuário com a empresa é pelo WhatsApp Concer, que transmite alertas e as condições de trânsito de acordo com trecho escolhido: (21) 99724-2655, Duque de Caxias| 97288-3912, Serra | 99784-8115, Itaipava-Juiz de Fora).



A Concessionária recomenda ainda que o motorista respeite a sinalização e os limites de velocidade, que variam ao longo da rodovia, e que verifique as condições do veículo antes de iniciar a viagem, com atenção ao bom funcionamento de freios, faróis e conservação dos pneus, entre outros itens, evitando assim transtornos no deslocamento. Para fazer contato com o serviço de emergência da Polícia Rodoviária Federal, o usuário deve ligar para 191.

Polícia Rodoviária Federal



A PRF iniciou logo pela manhã a operação especial de Independência 2021 no Rio de Janeiro. A instituição informou que não possui dados sobre o tráfego nas estradas durante o feriado, mas "acredita que haverá um aumento significativo no fluxo".

Rodoviária do Rio

A estimativa é que ocorra um aumento significativo na circulação de pessoas na Rodoviária do Rio. Por conta das restrições devido a pandemia da Covid, os feriados anteriores não movimentaram a rodoviária. Para o feriado de 7 de setembro são esperados aproximadamente 137 mil passageiros no terminal de sexta (3) até a próxima quarta (8). A estimativa inclui embarques e desembarques em um total de 4.440 ônibus.

Linha vermelha

A CET-Rio informou que nesse feriadão estará com todo seu efetivo operacional em atuação nas vias da cidade. Os locais onde historicamente há maior movimentação em feriados estarão sendo monitorados tanto por equipes em campo quanto através das câmeras, permitindo ações operacionais e ajustes nos tempos dos semáforos de acordo com as condições do trânsito ao longo do dia.

Em tempo real

Por volta das 16h desta sexta-feira, o trânsito na Linha Vermelha apresentava lentidão no sentido Baixada, na altura do hospital do Fundão. No mesmo trecho, mas no sentido Centro, entre a Maré e o acesso para a Ponte Rio-Niterói, o fluxo estava intenso.

Às 15h15, o Centro de Operações Rio informou lentidão na Avenida Brasil, no sentido Centro, na altura do Caju. Por volta das 16h a Avenida Brasil, no sentido Centro, entre Barros Filho e Coelho Neto; entre Parada de Lucas e o acesso para a BR-040; entre Olaria e Bonsucesso; entre o prédio da Fiocruz e o acesso para a Ponte Rio-Niterói apresentavam fluxo intenso de veículos.

O CET Rio informou, às 16h06 um congestionamento na Via Expressa do Porto, no sentido Av. Brasil, entre a avenida Professor Pereira Reis e a chegada à avenida Rio de Janeiro.

Acompanhe as informações do trânsito em tempo real: