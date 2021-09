Embarcação usada pelo casal Leonardo Machado de Andrade, de 50 anos, e Cristiane Nogueira de Silva, de 48 - Divulgação

Embarcação usada pelo casal Leonardo Machado de Andrade, de 50 anos, e Cristiane Nogueira de Silva, de 48Divulgação

Publicado 03/09/2021 19:26

Rio - As buscas por Leonardo Machado de Andrade, de 50 anos, e pela embarcação em que ele estava com a ex-companheira, em Angra dos Reis, foram encerradas às 16h desta sexta-feira sem novos informes das autoridades. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares concentraram as buscas no período da manhã na Restinga da Marambaia e na parte da tarde na Ilha da Pombela. Segundo o delegado Vilson de Almeida, titular da 166ª DP (Angra dos Reis), as equipes retornam aos trabalhos no sábado (4), na Restinga da Marambaia, local próximo onde foi encontrado duas boias da embarcação que levava o casal e o corpo da corretora no domingo (29).



Cristiane Nogueira da Silva, de 48 anos, e Leonardo Machado de Andrade, de 50, desapareceram em Angra dos Reis Redes sociais

Já são 12 dias de desaparecimento e 11 dias de buscas por Leonardo e a embarcação. Durante toda a semana as equipes de buscas e resgate vasculharam a Costa Verde do Rio, com atenção redobrada nos trechos entre a Baía de Sepetiba e a Restinga de Marambaia.

Linha de investigação ganha força

A localização de duas boias na altura da Restinga de Marambaia na última quinta-feira também reforça a linha investigativa. A Capitania dos Portos identificou que a inscrição que está na boia levava o antigo nome da embarcação , que desapareceu no dia 22 de agosto

Polícia investiga se sinalizador lançado pode ter sido pedido de socorro

Ainda nesta semana, uma nova informação surgiu para os investigadores. Um sinalizador lançado, na noite de segunda-feira (30), pode ser uma nova pista sobre o caso do desaparecimento de Leonardo Machado de Andrade . Um vídeo flagrou o exato momento em que o sinalizador é lançado e fica no ar por aproximadamente 10 segundos, na região da Restinga da Marambaia, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. O sinalizador pode ter sido um pedido de socorro.

O corpo da corretora foi enterrado na quinta-feira (2) em uma cerimônia reservada apenas para a família.