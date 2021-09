Polícia investiga se sinalizador pode ser pedido de socorro de homem desaparecido no mar de Angra dos Reis - Divulgação

Publicado 01/09/2021 12:32 | Atualizado 01/09/2021 14:11

Rio - Um sinalizador lançado, na noite de segunda-feira, pode ser uma nova pista sobre o caso do desaparecimento de Leonardo Machado de Andrade, de 50 anos. Um vídeo flagrou o exato momento que o sinalizador é lançado e fica no ar por aproximadamente 10 segundos, na região da Restinga da Marambaia, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. O delegado titular da 166ª DP (Angra dos Reis), Vilson de Almeida, apontou que investiga se o sinalizador pode ser um pedido de socorro. Leonardo está desaparecido desde o último dia 22, após sair de barco com a ex-companheira Cristiane Nogueira da Silva, de 48 anos para ver o pôr do sol em uma praia. O casal tentava uma reconciliação . Nesta manhã, o Corpo de Bombeiros retomou as buscas

"A Polícia Civil continua com a investigação sobre o casal desaparecido. Tivemos uma informação, que na segunda-feira houve um pedido de socorro na área da Marambaia, em Guaratiba. Nós confirmarmos a informação com a pessoa que viu o sinalizador", contou Almeida.

"Cristiane foi encontrada na Marambaia, porém, devido ao avançado estado de decomposição do corpo não foi possível determinar a causa da morte, mas há indícios de afogamento", informou o delegado.

O caso

Depois que Cristiane não apareceu no local combinado com o motorista, a família dela começou a procurar informações com o caseiro da casa do ex-padrasto de Guilherme e descobriu que Leonardo também estava desaparecido. O caseiro contou que os dois saíram por volta das 16h30, de barco, para ver o por do sol em uma praia próxima.

Por não terem voltado, o caseiro chegou a pegar um barco, por volta de 0h de segunda-feira, e foi até a praia que os dois estariam para tentar encontra-los, mas as buscas foram sem sucesso.