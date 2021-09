Doação foi feita pela farmacêutica norte-americana Abbott - Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 01/09/2021 20:06

Rio - O município do Rio de Janeiro recebeu, nesta quarta-feira (1), 50 mil testes para coronavírus da farmacêutica norte-americana Abbott. A doação vai ajudar a reforçar no enfrentamento da pandemia de covid-19 na cidade e é fruto da parceria da prefeitura com a ONG CORE.

A parceria é realizada pela Coordenadoria Geral de Relações Internacionais e Cooperação, que integra a Secretaria de Governo e Integridade Pública, e colocada em prática pela Secretaria Municipal de Saúde. Até o momento, o apoio da CORE está presente em sete pontos de vacinação na cidade, além dos projetos PaqueTá Vacinada e Vacina Maré.