Charles do LixãoReprodução

Publicado 01/09/2021 18:39

Rio - Os chefões do tráfico Marco Pereira Firmino da Silva, o My Thor, e Charles da Silva Batista, o Charles do Lixão, podem ser transferidos do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, para um presídio federal. Classificados como perigosos, os dois teriam sido favorecidos em esquema de favorecimento que resultou na prisão e exoneração do ex-secretário Raphael Montenegro, no último dia 17.

A mudança das lideranças, que têm voz ativa no comando da facção, foi obtida pelo Governo do Estado, por meio da Polícia Civil. Emitida pela Vara de Execuções Penais (VEP) da Justiça do Rio, a decisão não define para quais presídios ou em qual data ocorrerão as transferências.

Charles do Lixão foi citado diretamente pelo ex-secretário Raphael Montenegro em conversas gravadas com outros traficantes do Comando Vermelho, no presídio federal de Catanduvas, no Paraná. No registro, Montenegro faz promessas ao traficante e diz que ele retomaria o "espaço" dele na favela do Lixão, em Duque de Caxias.

Em outra conversa, o ex-secretário chegou a dizer que cobrou mudança no tráfico de drogas na favela comandada por Charles.

"A gente cobrou do Charles, pô Charles, tá tendo problema com o crack ai na sua região. Ele falou ' Pô, o crack é minha boca mais rentável' ... Então tá tendo um problema, vamos resolver?", disse Raphael Montenegro, nas conversas interceptadas pela Polícia Federal, na operação Simonia.

Já My Thor, é lembrado por ter mandado, de dentro da cadeia, o resgate do seu irmão, Nicolás Pereira de Jesus, traficante conhecido como "Fat Family", do hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio, em 2016.