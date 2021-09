Casal está desaparecido desde domingo (22) após sair de barco para ver o pôr do sol em Angra dos Reis - Reprodução / Redes Sociais

Casal está desaparecido desde domingo (22) após sair de barco para ver o pôr do sol em Angra dos ReisReprodução / Redes Sociais

Publicado 01/09/2021 08:59 | Atualizado 01/09/2021 09:04

Rio - O Corpo de Bombeiros retomou, na manhã desta quarta-feira (1º), as buscas por Leonardo Machado de Andrade, de 50 anos. As buscas tinham sido encerradas às 17h de terça-feira (31) e a equipe voltou os trabalhos às 7h30, na região de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Leonardo está desaparecido desde o último dia 22, após sair de barco com a ex-companheira Cristiane Nogueira da Silva, de 48 anos para ver o pôr do sol em uma praia. O casal tentava uma reconciliação

"Descartamos a violência, já que o médico legista não tem encontrou vestígio do mesmo. Provavelmente houve um naufrágio e ela ficou muito tempo submersa", disse o delegado Vilson de Almeida Silva, titular da 166ª DP (Angra dos Reis) e responsável pela investigações. Com esta conclusão, a Polícia Civil trabalha agora com a linha de investigação envolvendo um possível naufrágio.

O caso



Depois que Cristiane não apareceu no local combinado com o motorista, a família dela começou a procurar informações com o caseiro da casa do ex-padrasto de Guilherme e descobriu que Leonardo também estava desaparecido. O caseiro contou que os dois saíram por volta das 16h30, de barco, para ver o por do sol em uma praia próxima.

Por não terem voltado, o caseiro chegou a pegar um barco, por volta de 0h de segunda-feira, e foi até a praia que os dois estariam para tentar encontra-los, mas as buscas foram sem sucesso