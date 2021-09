Vacinação dos adolescentes começou na semana passada - Reginaldo Pimenta

Publicado 01/09/2021 06:45

Rio - A cidade do Rio suspendeu o calendário de vacinação contra a covid-19 para adolescentes nesta quarta-feira (1º). A Secretaria esperava imunizar jovens com 16 anos ou mais, mas, por conta da falta de entrega de novas doses por parte do Ministério da Saúde, a vacina será oferecida somente para pessoas com 40 anos ou mais, gestantes, puérperas, lactantes e pessoas com deficiência com 12 anos ou mais.

Os pontos de vacinação vão seguir aplicando a segunda dose, conforme a data estipulada no comprovante da primeira. Na segunda-feira (30), a SMS suspendeu a repescagem da vacinação para pessoas com idades entre 18 e 39 anos, também por falta de doses, que deveriam ser entregues pelo Ministério da Saúde. Há a expectativa de que nesta quarta o calendário se regularize com a chegada de novas remessas.

Atenção! Mudança no calendário de amanhã (1º/09) devido à falta de entrega de novas doses por parte do Ministério da Saúde.



Serão vacinadas: pessoas com 40 anos ou mais, gestantes, puérperas, lactantes e pessoas com deficiência com 12 anos ou mais. pic.twitter.com/6jamPFHFq5 — Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (@Saude_Rio) August 31, 2021 Duque de Caxias

A vacinação contra a Covid-19 em Duque de Caxias, nesta quarta-feira (01/09), vai contemplar com a primeira dose os adolescentes de 12 e 13 anos. Além disso, a Prefeitura também convoca pessoas com 18 anos ou mais, gestantes, puérperas e lactantes para receberem a aplicação da primeira dose.

Nova Iguaçu

A cidade de Nova Iguaçu dá prosseguimento ao calendário de imunização contra a Covid-19 nesta quarta-feira vacinando adolescentes a partir de 16 anos. Para receber a dose basta ter em mãos o documento de identidade, CPF ou cartão do SUS, assim como um comprovante de residência.

Belford Roxo

A Prefeitura de Belford Roxo começa na quarta-feira (01) a campanha para a vacinação de jovens com comorbidades. A primeira faixa é a de 17 anos. A segunda a de 16 e a terceira a de 15. O horário é das 8h às 17h.

Niterói

A cidade de Niterói começa nesta quarta-feira (1) a vacinação de reforço, a chamada 'terceira dose', em idosos acima de 90 anos. Também é o dia de imunização destinado aos adolescentes de 13 anos. Os jovens de Niterói irão receber as doses da Pfizer, a única vacina aprovada para a faixa etária.