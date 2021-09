Sede do TJRJ, no Centro do Rio - Reprodução

Sede do TJRJ, no Centro do RioReprodução

Publicado 31/08/2021 22:06

Rio - A Justiça do Rio decidiu manter, nesta terça-feira, a condenação de um homem por violação sexual mediante fraude. A 8ª Câmara Criminal entendeu que ele enganou a vítima em um centro kardecista, onde realizaria uma suposta cirurgia espiritual. A identidade dele não foi divulgada.

Vendo as provas do processo, a desembargadora Elizabete Alves de Aguiar entendeu que não houve consentimento da mulher para que os dois tivessem relações sexuais. Uma das gravações feitas pelo réu chega a corroborar com a visão de Aguiar.

A manutenção da condenação do homem aconteceu após ele ter recorrido da sentença inicial. Os advogados da defesa dele sustentaram que as provas foram apresentadas de forma ilegal e pediram, então, a absolvição dele. A magistrada rebateu a acusação ao afirmar que as imagens do crime foram obtidas na casa do réu, com a autorização judicial.