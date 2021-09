Nos últimos dias, praias do Rio ficaram lotadas e tiveram aglomeração - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 31/08/2021 19:29

Rio - Uma nota técnica do Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), publicada nesta terça-feira (31) apontou uma tendência de crescimento dos casos de covid-19 no município do Rio, enquanto as análises mais recentes aplicadas no Brasil mostram recuo no número absoluto de casos e óbitos no país.



Ao considerar o período entre a Semana Epidemiológica 10 de 2020, quando houve a notificação do primeiro caso na cidade do Rio, e a 33 de 2021, que se encerrou em 21 de agosto de 2021, a nota aponta uma interrupção de queda do número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e sugere uma possível retomada do crescimento nas últimas semanas.



"O município do Rio de Janeiro apresenta reversão da tendência de queda de casos, e o estado do Rio de Janeiro, por sua vez, apresenta oito municípios com taxa de ocupação de leitos de UTI Covid-19 em 100%, reacendendo um sinal de alerta para a atual situação da pandemia na cidade", destacam os pesquisadores do Observatório. "É oportuno, então, verificar a série histórica, na tentativa de compreender a nova dinâmica que se anuncia, para que possamos prever cenários e adotar medidas adequadas e oportunas para impedir o crescimento sustentado de casos e, consequentemente, de mortes".



O documento ressalta que nesta fase, a pandemia reúne características semelhantes ao início do período, quando havia intensa circulação do vírus e baixa adesão às medidas de distanciamento físico, com taxas de ocupação de leitos próximas a 100% em todos os estados brasileiros.

Segundo o estudo, a explosão do número de casos da doença pode ser resultado de um atraso da notificação de casos maior que a de óbitos, em cenário que revela problemas do fluxo de investigação, notificação e desfecho dos casos, comprometendo a qualidade da vigilância.