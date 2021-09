Granado ganha exposição no Museu Histórico Nacional - Divulgação

Granado ganha exposição no Museu Histórico NacionalDivulgação

Publicado 31/08/2021 19:06 | Atualizado 31/08/2021 19:07

Rio - O Museu Histórico Nacional abre suas portas ao público, nesta quinta-feira (2), com a exposição 'A

história da botica mais tradicional do Brasil', sobre os 150 anos de história da Granado. São mais de 300 itens que fazem parte do acervo inédito da empresa que incluem relíquias como o vidro do remédio usado por Dom Pedro II. O monarca concedeu a botica o título de 'Pharmacia Oficial da Família Imperial Brasileira'.



Na exposição se entrelaçam o crescimento da cidade do Rio, o desenvolvimento da farmácia e da publicidade. O passeio começa pela origem da marca com seus rótulos, embalagens e impressos de diferentes épocas. Produtos icônicos, registros de clientes ilustres, condecorações nacionais e internacionais em exposição pela primeira para o público que, ao final, tem a chance de conhecer a produção e desenvolvimento dos produtos e ainda visitar duas salas interativas sobre o universo da perfumaria.



Passeio, conhecimento e diversão



O visitante vai poder percorrer a exposição permanente ‘Do Móvel ao Automóvel: transitando pela história’ do Museu Histórico Nacional. São 27 peças, entre cadeirinhas de arruar, berlindas, traquitanas e um automóvel do início do século XX, o Protos, que pertenceu ao Barão do Rio Branco. Em destaque, veículos da Casa Real portuguesa e da família imperial brasileira.



O Museu Histórico Nacional é um dos mais importantes museu de história do país, reunindo um acervo com mais de 300 mil itens, entre objetos, documentos e livros. Um espaço de produção e difusão de conhecimento.



Fonte de inspiração



"Granado participou de várias fases da história do país. É muito bom poder dividir a riqueza do nosso acervo com o público", diz Sissi Freeman, diretora de marketing da empresa.



"Queremos devolver para a cidade um espaço cheio de história e proporcionar momentos de leveza para nossos visitantes. A exposição sobre a Granado é perfeita. Um passeio pelo tempo de forma interativa que agrada a toda a família", diz Vania Bonelli, diretora do Museu Histórico Nacional.



Serviço - Exposição 'A história da botica mais tradicional do Brasil'



Período: 2 de setembro a 9 de outubro de 2021

Local: Museu Histórico Nacional – Praça Marechal Âncora S/N – Centro - Rio de Janeiro, RJ.

Visitação: quinta, sexta e sábado das 10h às 16h

Entrada gratuita