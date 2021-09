Marido da atriz Carla Daniel morre ao cair da Pedra do Arpoador: 'estou com o coração partido' - Reprodução Instagram

Publicado 31/08/2021 17:43 | Atualizado 31/08/2021 18:03

Rio - A atriz Carla Daniel publicou, nesta terça-feira, um desabafo sobre a morte do marido, o publicitário Sérgio José Coutinho Stamile, de 41 anos. No Instagram, a artista repostou em que a irmã do publicitário, Camila Jonker, questiona a falta de manutenção do parque. O crime aconteceu no Parque Garota de Ipanema, no Arpoador, Zona Sul do Rio, na madrugada do dia 10 de agosto.

"Um assassinato é necessário para a Secretaria Municipal de Conservação do Rio de Janeiro agir? Rapidamente, agora, tomam providências para consertar os portõs, que, por falta de manutenção, ficavam permanentemente abertos. Sim, isso ajudou o local a ser frequentado por moradores de rua e usuários de drogas", pontuou.

Na sexta-feira, a Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva) iniciou a recuperação do gradil que protege o Parque Garota de Ipanema . O reparo irá recolocar as grades depredadas da proteção ao parque, além do reparo de alambrado do parquinho infantil e também na reposição de ripas de madeira dos portais. O músico teria entrado na parte interna do parque durante a madrugada do dia 10, fora do horário de funcionamento (6h às 17h), por um desses trechos danificados da cerca de proteção.

No texto, Camila explica que Sérgio costumava frequentar uma gruta do parque que tem a imagem da Santa Sara. "Ele gostava de ir lá rezar, meditar. Era muito espiritualizado. Era um dos lugares que ele mais gostava no Arpoador, além da Pedra do Arpoador", lembrou.



Carla e a irmã do publicitário ainda pediram respeito com a morte dele. "Já não basta todo o sofrimento que estamos passando, as pessoas tendem a questionar a culpa da vítima num caso como esse! Não, a culpa não é da vítima", escreveu.