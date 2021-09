Operários ficam feridos durante obra de viaduto em São Gonçalo - Divulgação

Publicado 31/08/2021 16:44

Rio - Cinco funcionários que estavam trabalhando na obra de um viaduto na RJ-104, altura do Jardim Catarina, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, ficaram feridos após serem atingidos por uma descarga elétrica na subestação da Enel, próximo ao local da construção, na manhã desta terça-feira. As vítimas, que não tiveram os nomes divulgados, foram socorridas por populares e levadas ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no município. Um dos funcionários já recebeu alta, enquanto os outros quatro seguem em observação no hospital.



O Corpo de Bombeiros informou que uma equipe do Quartel do Colubande foi acionada às 9h55 para socorrer quatro pessoas que haviam sido atingidas por uma descarga elétrica enquanto trabalhavam no viaduto em construção naquela mesma região. Quando a ambulância estava a caminho do local, a mesma pessoa que ligou solicitando ajuda informou que as vítimas já haviam sido levadas por pessoas que passavam no local.

Mesmo assim, a equipe se dirigiu até o local do acidente e constatou o fato. Os militares isolaram a área e permaneceram na subestação até a chegada de uma equipe da Enel, para que o problema fosse solucionado. Segundo a Enel, uma das colunas de ferro que estavam sendo movimentadas pelos operários encostou na rede da distribuidora. "Imediatamente todas as manobras para proteger as pessoas envolvidas no acidente. A companhia lamenta o ocorrido e ressalta que nenhum funcionário da Enel ou de suas empresas parceiras estavam envolvidos no acidente. As vítimas são funcionários da construtora que realizava a obra", disse.



De acordo com o Departamento de Estradas e Rodagens (DER-RJ) os feridos são funcionários da MJRE Construtora, empresa que executa as obras do viaduto do Jardim Catarina. "Um engenheiro está no hospital acompanhando os operários", informou o departamento.

O viaduto em que as vítimas estavam trabalhando faz parte do plano de obras que estão sendo executadas pelo DER, que tem como objetivo melhorar a circulação na região de São Gonçalo.