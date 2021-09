O criminoso foi preso e o material encaminhado para a 81ª DP (Itaipu) - Google / Reprodução

Publicado 31/08/2021 18:34

Rio - Um homem, sem identidade revelada, suspeito de operar e vender serviço de "gatonet" foi preso por policiais da 81ª DP (Itaipu) nesta terça-feira (31). Os agentes investigavam denúncias de que cabos de provedores de internet de operadoras na região de Engenho do Mato, em Niterói, estavam sendo retirados e substituídos por outros de forma clandestina. A suspeita é de que o homem atuaria em parceria com traficantes da região.



Os policiais realizaram diligências e identificaram a central clandestina que emitia os sinais irregulares. O material foi apreendido e encaminhado para a 81ª DP. O homem foi preso em flagrante.

Polícia estoura central de 'gatonet' na Região dos Lagos

Em julho deste ano, policiais da 118ª DP (Araruama) estouraram uma central de distribuição clandestina de internet, em Araruama , na Região dos Lagos do Rio, após uma denúncia anônima. De acordo com a informação repassada, havia a existência de uma central provedora de internet ilegal na região. Os agentes foram até o distrito de São Vicente de Paula, onde confirmaram o fato.

Durante a ocorrência, foi encontrado um imóvel no qual havia uma torre de distribuição ilegal do sinal de internet via rádio, bem como o equipamento que promovia a distribuição do sinal. Todo o material foi apreendido.



Ainda de acordo com as investigações, criminosos passaram a impedir que distribuidoras de internet, que operam de forma regular, vendam seus serviços no local.