Funcionários da Cedae desfazem ligações clandestinas de água no Recreio dos Bandeirantes, na Zona OesteDivulgação

Publicado 31/08/2021 18:28

Rio - Equipes da Cedae descobriram quatro ligação clandestinas de água que abasteciam oito residências e três estabelecimentos comerciais, nesta terça-feira, nas zonas Norte e Oeste do Rio. De acordo com a companhia de águas, todos os furtos contavam com esquema de armazenamento com caixa d'água de 1 mil litros. A ação ocorreu em parceria com a Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) da Polícia Civil.

De acordo com os fiscais da Segurança Patrimonial da companhia, na comunidade Beira Rio, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste, o "gato" flagrado servia a um estacionamento, um canteiro de obras e um lava a jato. No local, estavam instaladas quatro caixas d'água de 1 mil litros cada, que funcionavam como reservatório.

Na Zona Norte, técnicos da Companhia eliminaram duas ligações clandestinas na Rua Tacaratu, em Marechal Hermes. A conexão abastecia sete residências, cada uma usando uma caixa d’água de 1.000 litros. O segundo alvo na região foi encontrado em Bento Ribeiro, onde foi desfeito "gato" em mais um domicílio.



Segundo a Cedae, o furto de água é crime tipificado no artigo 155 do Código Penal.