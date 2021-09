Carlos Bolsonaro - AFP

Carlos BolsonaroAFP

Publicado 31/08/2021 19:06

Rio - O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) informou que acionou o Ministério Público do Rio (MPRJ) contra o "passaporte da vacina", anunciado pela Prefeitura do Rio. Na última sexta-feira (27), Eduardo Paes publicou três decretos com restrições à circulação de não imunizados pela cidade, determinando a exigência de comprovante de vacinação contra a covid-19 para a entrada em espaços de uso coletivo



"Em reunião com o MPERJ apresentei junto ao meu advogado, Antônio Carlos Fonseca, ofício demonstrando irregularidades da exigência do passaporte da vacina, para que o Órgão Competente possa adotar as providências cabíveis preservando direitos e garantias previstas na Constituição", disse o vereador no Twitter.





Carlos Bolsonaro já havia informado que tentaria impedir a medida e foi ironizado por Eduardo Paes . "Em contato com nossa assessoria para alinhamento de providências a serem tomadas quanto ao Decreto 49335/21 do Prefeito do Rio de Janeiro (Eduardo Paes), publicado hoje, criando o 'passaporte sanitário', pois a matéria vai na contramão do que rege a Constituição", escreveu o vereador.

Pouco depois do comunicado do vereador, Paes compartilhou a publicação e respondeu. "Para facilitar o trabalho da assessoria, seguem as providências a serem tomadas: Providência nº 1: tomar a 1ª dose. Providência nº 2: tomar a 2ª dose! Vacinas compradas e entregues pelo Governo federal via @minsaude. Obrigado @mqueiroga2 #boravacinar".



Comprovante de vacinação será obrigatório para entrar em locais de uso coletivo

Quem não tomou as duas doses da vacina poderá acessar os ambientes, desde que comprove que tomou a primeira, e que ainda aguarda a data da imunização final.

Os locais determinados pela prefeitura são:



- academias de ginástica, piscinas, centros de treinamento e de condicionamento físico e clubes sociais;

- vilas olímpicas, estádios e ginásios esportivos;

- cinemas, teatros, salas de concerto, salões de jogos, circos, recreação

infantil e pistas de patinação;

- atividades de entretenimento, exceto quando expressamente vedadas;

- locais de visitação turísticas, museus, galerias e exposições de arte,

aquário, parques de diversões, parques temáticos, parques aquáticos,

apresentações e drive-in;

- conferências, convenções e feiras comerciais.



O comprovante de vacinação também será obrigatório para a realização de cirurgias eletivas em unidades de saúde públicas e privadas. Além disso, beneficiários do Cartão Família Carioca e pessoas que pleitearem a inclusão no programa também devem apresentar o comprovante de vacinação, sob risco de ter o benefício negado.