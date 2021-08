Rio de Janeiro

Justiça mantém prisão de nove suspeitos de aplicar golpe conhecido como 'cessão de crédito'

Criminosos foram presos no dia 17 de agosto no Centro do Rio. No momento da prisão, eles tentavam convencer uma vítima a aceitar mais uma negociata ilegal

Publicado 26/08/2021 22:05 | Atualizado há 8 horas