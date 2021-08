Governo do Estado lança pacote de R$ 75 milhões de auxílio à Cultura - crédito Leonardo Ferraz/SECECRJ

Publicado 27/08/2021 18:55

Rio - Um dos segmentos mais afetados pela pandemia, o setor cultural do Rio vai contar com um reforço milionário nesse momento de retomada. O Pacto Cultural RJ, lançado nesta sexta-feira pelo governador Cláudio Castro e pela secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros, injetará R$ 75 milhões específicos ao fomento às artes no estado até o final do ano. A cerimônia, realizada no Teatro João Caetano, contou com a presença de diversos artistas, como Marcos Frota, Toni Garrido e Pedro Baião.



Ao todo, o pacote de investimento conta com cinco editais com o objetivo de estimular a cadeia produtiva do setor, gerar empregos e incentivar a retomada das atividades. Além dos editais, também foi anunciada a retomada do convênio com o Governo Federal do programa de Pontos de Cultura, parado desde 2015.



"Eu sou fruto da cultura. Como muitos sabem, antes mesmo de uma carreira política eu já era músico. Apoiar a cultura é algo que sempre busquei. Agora, como governador, tenho me comprometido a fomentar o setor e valorizar os fazedores de cultura, sobretudo nesse momento sensível por conta da pandemia. O Pacto Cultural é vacina necessária para o setor. Tenho certeza que esse valor vai colaborar para os artistas e produtores culturais", afirmou o governador Cláudio Castro.



Para Danielle Barros, secretária de Estado de Cultura, o lançamento melhora o acesso às artes. "O Pacto é o fortalecimento da cultura do território. É a retomada da arte. É a democratização do acesso à cultura. É a construção de uma cultura acessível, inclusiva e para todos. É a cultura presente no Estado do Rio", afirmou Danielle, que ressaltou que do pacote, R$ 40 milhões são provenientes do Fundo Estadual de Cultura (FEC), R$ 20 milhões do Governo do Estado e R$ 15 milhões do Governo Federal.



Editais





As inscrições para a primeira chamada pública, a "Cultura Presente nas Redes 2", que vai destinar R$ 7,5 milhões a 3 mil fazedores de cultura fluminenses, começam nesta terça-feira (31). Interessados devem se inscrever através do sistema Desenvolve Cultura – a partir das 18h do dia 31 de agosto até às 18h de 29 de setembro. Para concorrer basta ser residente do Estado do Rio e ter mais de 18 anos, além de comprovar atuação cultural há pelo menos um ano.

O maior volume de recursos vai para o edital Retomada Cultural RJ 2, que deve colocar no mercado cultural fluminense cerca de R$ 40 milhões, voltados para pessoas jurídicas e que contempla todos os segmentos culturais.



Ainda serão lançados em 2021 chamadas voltadas para a Arte Urbana, com investimento de R$ 6 milhões e duas chamadas culturais inéditas no estado do Rio: Edital para valorização da cultura dos Povos Tradicionais, com premiação de R$ 5 milhões e uma chamada pública para contemplar artistas com algum tipo de deficiência, que conta com aporte de R$ 1,5 milhão.