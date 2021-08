Contra Ivan há um mandado de prisão preventiva em aberto por homicídio qualificado - Divulgação/Portal dos Procurados

Contra Ivan há um mandado de prisão preventiva em aberto por homicídio qualificadoDivulgação/Portal dos Procurados

Publicado 27/08/2021 18:09

Rio - O Portal dos Procurados divulgou nesta sexta-feira (27) um cartaz que pede informações que ajudem a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) a prender Ivan Roberto Silva dos Santos, de 27 anos, apontado como principal suspeito de envolvimento na morte de Diego Lourenço Honório de Lima, em dezembro de 2019, no bairro Cordeirinho, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio.



Ivan é considerado foragido da Justiça e contra ele há um mandado de prisão preventiva em aberto por homicídio qualificado. De acordo com investigações da DHNSGI e de depoimentos de testemunhas, o pai de Ivan teve uma discussão com um comerciante, quando comprava sacos de gelo. Os homens teriam entrado em uma luta corporal e Diego Lourenço, que passava de moto pelo local, tentou separar a briga.



Ainda segundo a especializada, neste momento, Ivan deu dois tiros por trás em Diego e quando ele já estava caído no chão, fez mais dois disparos contra ele. Após o crime, ele fugiu, não se apresentou para prestar depoimento quando intimado e não foi encontrado nos endereços informados e constantes dos bancos de dados disponíveis da Polícia Civil.

O Disque Denúncia recebe informações pelo Zap do Portal dos Procurados, pelo número (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.