Homem foi preso em flagrante por estupro de vulnerável - Divulgação/Segurança Presente

Publicado 27/08/2021 17:44

Rio - Policiais da Operação Recreio Presente prenderam em flagrante, na tarde desta sexta-feira, um homem de 29 anos que, segundo os agentes, estava abusando sexualmente de uma criança com deficiência mental, de 14 anos, nas pedras da Praia da Macumba.

Segundo os agentes, o menino estava na areia com os pais e acabou se afastando, momento em que o acusado o pegou à força e o levou para as pedras. Quando deram falta do filho, os pais procuraram os agentes, que iniciaram as buscas pelo adolescente. Os agentes relatam que, quando chegaram nas pedras, surpreenderam o homem praticando sexo oral no adolescente.

Os policiais conduziram o acusado para a 42ª DP e, em seguida, para a 16ª DP (Central de Flagrantes), onde ele foi autuado pelo crime de estupro de vulnerável. Na delegacia, foi constado que o homem é reincidente e já responde pelo mesmo crime praticado em ocasião diversa.