Esteticista é encontrada morta em terreno de suposto cliente em Itaguaí; homem foi preso - Reprodução / TV Globo

Publicado 27/08/2021 15:18

Rio - Preso pela morte da esteticista Ana Cecília Brito da Costa, de 19 anos, Jonatan Peixoto da Silva, de 21, mudou a versão em seu depoimento e confessou o crime. De acordo com a Polícia Civil, o rapaz disse ter contratado a moça para um programa e cometeu o crime porque não tinha dinheiro para pagá-la. A família de Ana Cecília esteve na sede da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) , nesta sexta-feira (27), para prestar depoimento e negou a versão de Jonatan.

Débora Cristina, mãe de Ana Cecília, voltou a dizer que a filha não conhecia o bandido e que ele a atraiu para uma emboscada. "Ela não é nada disso que ele falou. Ele a enganou. Ela não sabia que ali era um lugar que não era bom, que não era para ir".

Jonatan vai responder pelo crime de homicídio qualificado. Ele já esta em um presídio do estado e aguarda a decisão da justiça por sua prisão preventiva. O corpo da jovem foi encontrado nesta terça-feira em Itaguaí, na Baixada Fluminense. Ana Cecília apresentava sinais de tortura e estava enterrada no quintal da casa do criminoso, no bairro Engenho.

O crime

Ana Cecília estava desaparecida desde o último domingo, quando saiu de casa para ir ao encontro de Jonatan. Segundo a família, o rapaz alegou ter conhecido o trabalho dela de esteticista pela internet e marcou o encontro.

A moça pegou um carro de aplicativo e seguiu para o destino. Trinta minutos depois de ter saído de casa, a mãe perdeu o contato com a filha.

Jonatan Peixoto foi preso depois que policiais militares descobriram que o corpo estava enterrado no quintal da casa dele. Para a polícia, negou que tenha cometido o crime, mas voltou atrás e disse que matou Ana Cecília porque não tinha dinheiro para pagar o programa combinado.

A esteticista deixa um filho de cinco anos e esposa, de um relacionamento de três anos.