Prédio ameaça cair no Recreio dos BandeirantesGoogle Maps

Publicado 27/08/2021 19:01 | Atualizado 27/08/2021 19:15

Rio - O prédio que foi evacuado e escorado após ruptura na estrutura, na rua Oito W, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste , no início da tarde desta sexta-feira, foi construído de forma irregular e sem licença. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação (SMDEIS), a obra já havia sido embargada e multada pela fiscalização. O edifício de quatro andares, moradia de algumas famílias, será demolido em breve. Ainda não há informações de quantas pessoas moram na construção inacabada ou se elas receberão aluguel social.