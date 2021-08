Prédio ameaça cair no Recreio dos Bandeirantes - Google Maps

Prédio ameaça cair no Recreio dos Bandeirantes

Publicado 27/08/2021 14:24 | Atualizado 27/08/2021 17:23

Rio - O Corpo de Bombeiros evacuou e escorou um prédio em iminência em desabar na Rua Oito W, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, no início da tarde desta sexta-feira. De acordo com os militares, o Quartel do Recreio dos Bandeirantes foi acionado por volta de 13h15 e escorou o edifício às 13h40. A área foi isolada e uma equipe da Defesa Civil esteve no local fazendo vistoria.



De acordo com os técnicos que analisaram o imóvel, foi constatado que se trata de uma construção de aproximadamente seis anos com quatro pavimentos construídos sobre pilotis. "Houve o rompimento de um dos 24 pilares da construção. Foi feita a interdição da garagem e iniciados os serviços de escoramento", disse a Defesa Civil.

O dono do imóvel deverá apresentar um responsável técnico para recuperação do pilar e reforço da estrutura. As famílias que estavam no prédio e foram retiradas após a chegada dos bombeiros já retornaram aos seus apartamentos. Segundo moradores, a região é dominada por grupos milicianos e as obras do prédio em iminência de queda não teriam alvará para prosseguir.

No dia 11 de agosto, a sacada de um estabelecimento desabou próximo à esta região, na Comunidade do Terreirão , e deixou quatro crianças feridas. Duas vítimas, ambas de 8 anos, foram socorridas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Uma delas teve ferimentos médios e a outra ferimentos leves. Outras duas crianças, de 12 e 5 anos, foram atendidas no local e liberadas.

Um outro desabamento em Rio das Pedras, também Zona Oeste, dessa vez de um prédio residencial e com mortos, chamou a atenção das autoridades políticas e policiais sobre as construções irregulares. Embora o edifício que caiu fosse familiar, muitas construções na região são promovidas por milicianos.

Na ocasião, um prédio de quatro andares habitado por pessoas da mesma família desabou na madrugada do dia 3 de junho, em Rio das Pedras , na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Uma criança de 2 anos, identificada como Maitê, e o pai dela, Natan de Souza Gomes, 30, morreram soterrados. Quatro pessoas ficaram feridas, entre elas a mãe da criança e mulher de Natan, Kiara Abreu, de 26 anos, que passou seis horas sob os escombros, e foram levadas a hospitais. A construção era irregular, segundo a Prefeitura do Rio. Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil e as investigações estão a cargo da 32ª DP (Taquara).

Em abril de 2019, uma outra tragédia tomou conta da Zona Oeste, dessa vez na Muzema, Zona Oeste do Rio. Ao todo, 24 pessoas morreram após o desabamento de dois prédios

Logo após o desabamento do prédio residencial em Rio das Pedras, a Polícia Civil criou uma força-tarefa para identificar os empresários do ramo imobiliário clandestino, que lucram com a construção, venda e aluguel de imóveis irregulares da milícia, e tentar evitar novas vítimas de desabamentos. Agentes da 16ª DP (Barra da Tijuca), 32ª DP (Taquara), Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) e da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE) integram o grupo de investigação.