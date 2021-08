Diogo de Moura Resende, o 'Gordo do Parque União', foi preso em um restaurante em Búzios, na Região dos Lagos - Divulgação

Publicado 27/08/2021 18:51 | Atualizado 27/08/2021 19:15

Rio - Preso no último dia 12 enquanto jantava em um restaurante na Ruas das Pedras, em Búzios , Diogo de Moura Resende foi solto do presídio Bangu 1, nesta sexta-feira, após o Tribunal de Justiça ter expedido alvará de soltura no dia anterior. Em processo por roubo de carga ao qual responde, o juiz Andre Ricardo de Franciscis Ramos, da 28ª Vara Criminal da Capital, considerou o reconhecimento do acusado por foto insuficiente, entre outros argumentos da defesa.Diogo de Moura Resende havia sido preso por suposta participação em assalto a uma carga de celulares, na Linha Vermelha, em 2019. Na ação, segundo a polícia, ele foi reconhecido portando fuzil junto com o bando que rendeu o motorista do caminhão que transportava o material e o condutor do carro da escolta.Conhecido como 'Gordo do Parque União', Diogo de Moura Resende é irmão do traficante Jorge Luiz Moura Barbosa, o 'Alvarenga', apontado pela polícia como o chefe do tráfico de drogas no Parque União, no Complexo da Maré. Antes de ter sido preso em Búzios, Diogo de Moura Resende estava foragido desde 12 de novembro de 2019, quando foi expedido o mandado de prisão preventiva.