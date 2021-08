Wesley Pessano encostado em seu Porsche recém-comprado, avaliado em cerca de R$ 450 mil - Reprodução/Rede social

Wesley Pessano encostado em seu Porsche recém-comprado, avaliado em cerca de R$ 450 milReprodução/Rede social

Publicado 27/08/2021 18:31

125ª DP (São Pedro da Aldeia), Milton Siqueira Júnior, responsável pelo caso, será solicitado à Justiça do Rio, nos próximos dias, a prisão preventiva do suspeito.

Rio - Roberto Silva Campanha, suspeito de envolvimento na execução do investidor de criptomoedas e trader de criptoativos, Wesley Pessano, de 19 anos , em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio, poderá continuar preso. De acordo com o delegado da, Milton Siqueira Júnior, responsável pelo caso, será solicitado à Justiça do Rio, nos próximos dias, a prisão preventiva do suspeito.

Wesley Pessano foi assassinado com vários disparos no último dia 4, dentro de um Porsche avaliado em R$ 440 mil. Pessano ostentava carros de luxo e viagens nas redes sociais e também usava seu perfil no Instagram, onde tinha 131 mil seguidores, para compartilhar o retorno financeiro rápido que tinha com seu trabalho. "Prazer, máquina de fazer dinheiro", se apresentou Wesley em uma foto. Roberto e outros dois suspeitos estão presos último dia 9.

Uma das linhas de investigação do assassinato é a guerra de mercado de investimento. Os agentes procuram informações sobre quem mandou matar o rapaz. Os investigadores acreditam que a morte do investidor possa estar por trás de pelo menos três tentativas de assassinato em Cabo Frio, entre março e julho. Uma disputa de empresas por clientes de criptomoedas motivaria os crimes.

Segundo a Polícia Civil, outra hipótese levantada é de queima de arquivo. O grupo de investigação — composto pela delegacia de São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Armação de Búzios e Iguaba Grande — vai analisar os inquéritos que envolvam transações em criptomoedas na Região dos Lagos.