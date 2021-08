Detran-RJ vai retomar perícias médicas itinerantes no interior do Estado - Divulgação/Detran-RJ

Detran-RJ vai retomar perícias médicas itinerantes no interior do EstadoDivulgação/Detran-RJ

Publicado 27/08/2021 17:59

Rio - O Detran-RJ vai retomar as perícias médicas itinerantes nos municípios do interior do Estado do Rio, que estavam interrompidas desde o início da pandemia da Covid-19. O primeiro município a ser atendido será Petrópolis, onde a perícia médica será realizada nos dias 13 e 16 de setembro, no posto do Detran no Hipershopping Petrópolis, no bairro Alto da Serra. Em seguida, a perícia itinerante irá para outros municípios. De acordo com o órgão, o calendário será divulgado em breve.



A perícia médica itinerante evita que, nos municípios do interior, as pessoas com deficiência e candidatos reprovados nos exames de aptidão física e mental tenham de se deslocar a outro município para fazer a perícia - exame necessário para a obtenção da carteira de habilitação.



"É fundamental poder dar atendimento às pessoas com deficiência. Temos tido atenção especial com esse público. O Rio tem o único posto exclusivo do país para atendimento a pessoas com deficiência, na Avenida Francisco Bicalho. Portanto, é muito importante para o Detran-RJ voltar a oferecer também as perícias itinerantes", afirmou o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder.



A volta das vistorias itinerantes é uma ação que amplia a capacidade de atendimento da perícia médica na sede do Detran, no Centro do Rio. Com isso, houve grande redução no número de perícias médicas que estavam pendentes, por conta da grande procura e da pandemia. Em junho, havia cerca de 7.500 perícias para serem realizadas, número que já diminuiu para 1.350. A Diretoria de Habilitação prevê que, neste ritmo, o cronograma de perícias esteja normalizado dentro de dois meses.