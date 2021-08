Boletim desta sexta-feira (27) - Reprodução

Boletim desta sexta-feira (27)Reprodução

Publicado 27/08/2021 17:29

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta sexta-feira, 1.122.331 casos confirmados e 62.091 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 2.450 novos casos e 109 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,53%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 1.042.360 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 73.1%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 47.5%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 45 pessoas e a de enfermaria, 49.



Comprovante de vacinação será obrigatório para entrar em locais de uso coletivo



Quem não tomou as duas doses da vacina poderá acessar os ambientes, desde que comprove que tomou a primeira, e que ainda aguarda a data da imunização final.

Os locais determinados pela prefeitura são:



- academias de ginástica, piscinas, centros de treinamento e de condicionamento físico e clubes sociais;

- vilas olímpicas, estádios e ginásios esportivos;

- cinemas, teatros, salas de concerto, salões de jogos, circos, recreação

infantil e pistas de patinação;

- atividades de entretenimento, exceto quando expressamente vedadas;

- locais de visitação turísticas, museus, galerias e exposições de arte,

aquário, parques de diversões, parques temáticos, parques aquáticos,

apresentações e drive-in;

- conferências, convenções e feiras comerciais.

O comprovante de vacinação também será obrigatório para a realização de cirurgias eletivas em unidades de saúde públicas e privadas. Além disso, beneficiários do Cartão Família Carioca e pessoas que pleitearem a inclusão no programa também devem apresentar o comprovante de vacinação, sob risco de ter o benefício negado.