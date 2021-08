Esteticista é encontrada morta em terreno de suposto cliente em Itaguaí; homem foi preso - Reprodução / TV Globo

Publicado 27/08/2021 09:21

Rio - A Polícia Civil ouve nesta sexta-feira (27) a família da esteticista Ana Cecília Brito da Costa, de 19 anos, encontrada morta na última terça-feira em Itaguaí, na Baixada Fluminense . O corpo da jovem estava enterrado em no quintal de uma casa no bairro Engenho. Jonatan Peixoto da Silva, de 21 anos, é o principal suspeito e está preso pelo crime.

Familiares contaram que a esteticista saiu de casa, no bairro Coroa Grande, no último domingo para encontrar com um cliente que conseguiu o contato dela através da internet. Ana Cecília chamou um carro de aplicativo e seguiu para o ponto de encontro. Meia hora depois de ter se despedido, a mãe não conseguiu manter contato com a filha.

"Ele enganou ela. Ela não sabia que ali era um lugar que não era bom, que não era para ir. Ele enganou ela", disse Débora Cristina, mãe de Ana Cecília.

Segundo investigadores da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), o crime ocorreu com requintes de crueldade, mas a polícia não entrou em detalhes. O laudo que aponta a causa morte de Ana Cecília também não foi divulgado. A polícia apura se a esteticista foi estuprada antes de ter sido assassinada.

De acordo com a Polícia Civil, Jonatan foi preso e deve responder pelo crime de homicídio qualificado. A motivação do crime ainda é desconhecida. Ele nega ter matado Ana Cecília.

Família esteve na casa de Jonatan

A família da esteticista afirma que ela não conhecia Jonatan. Os dois tiveram contato apenas pela internet e marcaram o serviço. Ainda segundo a família, foi o motorista do carro de aplicativo quem ajudou e levou a mãe de Ana Cecília até a casa do suspeito.

O corpo da jovem foi encontrado no terreno da casa que pertence a Jonatan. Ele foi preso pela Polícia Militar e apresentado na DHBF.



Apesar de jovem, Ana Cecília era casada com Flávia Ribeiro, com quem estava há três anos. Ela deixa um filho de 5 anos.