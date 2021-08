Prefeito Eduardo Paes durante a apresentação do Boletim Epidemiológico - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 27/08/2021 08:46

Rio - O prefeito Eduardo Paes afirmou que o decreto publicado nesta sexta-feira (27), que torna obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação em ambientes fechados , é uma "preparação para a abertura". A partir da próxima quarta-feira (1º), museus, cinemas, teatros, academias de ginástica e outros espaços serão acessados apenas por quem apresentar o comprovante de vacinação, com pelo menos a primeira dose.

Para Paes, a obrigatoriedade também deve forçar a vacinação aos cariocas que ainda não tomaram sequer a primeira dose. "Nosso objetivo é proteger as pessoas que acreditam na ciência e se vacinaram, e também fazer com que as pessoas se vacinem. Não é concebível que as pessoas que acham que vão se proteger sem a devida aplicação do imunizante, achem que vão ter uma vida normal. Não terão. Vão ter dificuldade na hora de ter essa cirurgia eletiva, programa de transferência de renda, e no lazer. As pessoas estarão impossibilitadas", disse o prefeito durante a apresentação do Boletim Epidemiológico, no Centro de Operações Rio, nesta sexta (27).

"Nós vamos fiscalizar, mas não desenvolvemos o poder da onipresença", brincou Paes. "Não dá para imaginar que vamos estar em todos os lugares da cidade ao mesmo tempo. (O decreto) é uma forma de proteger. É óbvio que o que a gente está fazendo aqui é uma preparação para a abertura, essas medidas significam isso".

O comprovante pode ser mostrado através da caderneta de vacinação em papel, entregue no ato da vacinação contra a covid-19, ou pelo aplicativo ConecteSUS, que também mostra o status da imunização. O decreto passa a valer a partir de 1º de setembro.

Os locais determinados pela prefeitura são:

- academias de ginástica, piscinas, centros de treinamento e de condicionamento físico e clubes sociais;

- vilas olímpicas, estádios e ginásios esportivos;

- cinemas, teatros, salas de concerto, salões de jogos, circos, recreação

infantil e pistas de patinação;

- atividades de entretenimento, exceto quando expressamente vedadas;

- locais de visitação turísticas, museus, galerias e exposições de arte,

aquário, parques de diversões, parques temáticos, parques aquáticos,

apresentações e drive-in;

- conferências, convenções e feiras comerciais.