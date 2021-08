Na foto, Amanda Palermo, de 17 anos, e a mãe, Andrea Palermo, no ponto de vacinação no Palácio do Catete, no Catete, zona sul do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Na foto, Amanda Palermo, de 17 anos, e a mãe, Andrea Palermo, no ponto de vacinação no Palácio do Catete, no Catete, zona sul do Rio.Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 27/08/2021 07:18 | Atualizado 27/08/2021 07:21

Rio - A Prefeitura do Rio publicou na edição desta sexta-feira (27) do Diário Oficial a determinação de que, a partir da próxima quarta-feira (1º), será obrigatóra a apresentação do comprovante de vacinação contra a covid-19 para entrar em ambientes fechados, de uso coletivo.

Os locais determinados pela prefeitura são:

- academias de ginástica, piscinas, centros de treinamento e de condicionamento físico e clubes sociais;

- vilas olímpicas, estádios e ginásios esportivos;

- cinemas, teatros, salas de concerto, salões de jogos, circos, recreação

infantil e pistas de patinação;

- atividades de entretenimento, exceto quando expressamente vedadas;

- locais de visitação turísticas, museus, galerias e exposições de arte,

aquário, parques de diversões, parques temáticos, parques aquáticos,

apresentações e drive-in;

- conferências, convenções e feiras comerciais.

A comprovação pode ser feita através da caderneta de vacinação em papel, dada no momento da vacinação em primeira dose, ou através do aplicativo ConecteSUS, que também mostra a carteirinha digital. Para acessá-lo, é necessário se cadastrar com o número de inscrição do SUS.

Não é obrigatório ter completado o esquema vacinal; é necessário ter recebido, pelo menos, a primeira dose, e mostrar que está no prazo de aguardar a aplicação da segunda.

O comprovante de vacinação também será obrigatório para a realização de cirurgias eletivas em unidades de saúde públicas e privadas. Além disso, beneficiários do Cartão Família Carioca e pessoas que pleitearem a inclusão no programa também devem apresentar o comprovante de vacinação, sob risco de ter o benefício negado.

O decreto prevê que a produção, ou comercialização de documentação falsa de vacinação contra a covid-19 receberá infrações.