Polícia Militar é acusada de agredir com cassetete um homem já caídoREPRODUÇÃO TV GLOBO

Publicado 27/08/2021 06:53 | Atualizado 27/08/2021 11:46

Rio - O bairro de Copacabana viveu mais um dia de caos no horário de saída da praia, no início da noite de quinta-feira (26). Policiais militares retiraram jovens de um ônibus da linha 474 (Jacaré x Copacabana) que estava lotado, com passageiros até nas janelas. Durante uma das abordagens, PMs chegaram a bater com cassetete em um jovem.

A confusão entre policiais militares e um jovem aconteceu na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, esquina com a Avenida Prado Júnior, local de grande movimentação de passageiros de ônibus. Cerca de 20 jovens foram retirados de um 474 durante uma abordagem. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um deles sendo agredido com cassetete. PMs também usaram spray de pimenta para dispersar a confusão. As imagens irão para análise interna.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que equipes "do 19ºBPM (Copacabana) faziam patrulhamento quando foram acionados devido a um princípio de tumulto envolvendo um ônibus entre as Avenida Nossa Senhora de Copacabana e Avenida Prado Júnior, em Copacabana. As equipes fizeram abordagem aos passageiros e não houve ilícito constatado. Os policiais militares fizeram um ordenamento da situação de forma que o embarque foi fracionado. As imagens citadas serão encaminhadas para análise".

Operação Verão começa neste fim de semana

Além do reforço de efetivo para o patrulhamento nas ruas e na areia, a Polícia Militar mobilizará unidades especiais, como Rondas Especiais e Controle de Multidões(Recom), Regimento de Polícia Montada(RPMont) e o Grupamento Aeromóvel (GAM). Há a possibilidade de emprego do Batalhão de Ações com Cães (BAC).



O planejamento prevê ainda controle nos terminais de ônibus, com revistas, e nos corredores urbanos de acesso às praias da Zona Sul carioca.