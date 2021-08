Domingo de sol e muita confusão na volta da praia na Zona Sul do Rio de Janeiro - Reprodução

Publicado 26/08/2021 12:18 | Atualizado 26/08/2021 15:10

Operação Verão' deste ano. A medida entra em vigor a partir do próximo fim de semana. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (25) após reunião na Subsecretaria de Comando e Controle. Rio - A Polícia Militar informou que vai antecipar a '' deste ano. A medida entra em vigor a partir do próximo fim de semana. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (25) após reunião na Subsecretaria de Comando e Controle. Na segunda-feira a Prefeitura do Rio já havia dito que iria antecipar as ações dos órgãos municipais.

A decisão acontece após cenas lamentáveis no fim de semana , quando houve registro de aglomeração nas praias da Zona Sul e depredação de 30 ônibus. As imagens repercutiram negativamente e foram classificadas como perigosas.

"O planejamento da Operação Verão 2021 prevê o reforço no policiamento e uma maior integração com os agentes de ordenamento urbano da prefeitura, com objetivo de melhorar a segurança em toda a orla carioca".

Além do reforço de efetivo para o patrulhamento nas ruas e na areia, a Polícia Militar mobilizará unidades especiais, como Rondas Especiais e Controle de Multidões(Recom), Regimento de Polícia Montada(RPMont) e o Grupamento Aeromóvel (GAM). Há a possibilidade de emprego do Batalhão de Ações com Cães (BAC).



Além do patrulhamento da orla e adjacências, o planejamento prevê ainda controle nos terminais de ônibus, com revistas, e nos corredores urbanos de acesso às praias da Zona Sul carioca.

Violência apavora moradores

A onda de violência assusta a população carioca, principalmente moradores de bairros como Copacabana e Leme, na Zona Sul. No último fim de semana cerca de 30 ônibus foram retirados das ruas por conta de depredações. Segundo a Rio Ônibus, a violência causou um prejuízo de R$ 100 mil para as empresas do transporte.

A concessionária registra mais de cinco mil ocorrência com depredações por ano. A média diária de ônibus retirados de circulação em decorrência de vandalismo é de 15. Média de R$2.000 de prejuízo por ônibus. Metade por perda de receita e metade para custeio de danos. Prejuízo anual de R$10.8 milhões, sem contabilizar os incendiados.

"Essas ações, feitas por uma minoria, prejudicam a sociedade em um todo. Cria um impacto negativo para o trabalhador e na empresa", explica o porta Voz da Rio Ônibus.

O número de assaltos e furtos também aumentou na região. O roubo de rua no mês de julho, se comparado ao mesmo período do ano passado, registrou um aumento de 83,3% dos casos. Nos sete primeiros meses de 2020 o roubo em coletivo aumentou em 76%. Entre janeiro e julho do ano passado foram 13 registros. Sete primeiros meses de 2021: 23 registros. Aumento de 76,92%.