Estiagem reduz abastecimento de água para municípios da Região Metropolitana do RioDivulgação

Publicado 27/08/2021 08:15

Rio - O Sistema Imunana-Laranjal, em São Gonçalo, opera com 88% de sua capacidade nesta sexta-feira devido a uma estiagem prolongada, que reduziu a vazão do manancial onde a Cedae capta água para tratamento e distribuição.

Com isso, o abastecimento está reduzido para os municípios de São Gonçalo, Niterói (onde a distribuição de água é feita por concessionária), Itaboraí e parte de Maricá (Inoã e Itaipuaçu).



Segundo a Cedae, a captação de água para tratamento no Sistema Imunana-Laranjal é feita no Canal de Imunana, formado pelos rios Guapiaçu e Macacu localizado no município de Guapimirim. Para que o sistema volte a operar em plena carga, é preciso que o regime de chuvas na bacia do manancial se normalize. A Companhia informou que está monitorando o nível dos rios e informará assim que for possível retomar a produção normal.

Até a normalização do sistema, a Companhia pede que a população economize água e adiem tarefas não essenciais que exijam grande consumo de água. Vale informar que clientes podem solicitar o abastecimento por caminhão pipa pelo 0800-282-1195.



Manutenção na Zona Sul

Uma manutenção da Cedae está prevista para ser realizada a partir das 9h desta sexta-feira (27), na esquina das avenidas Atlântica e Princesa Isabel. A previsão é de que o reparo seja finalizado até às 21h e por conta disso, o abastecimento ficará reduzido para o bairro do Leme e para o trecho de Copacabana localizado entre a Avenida Princesa Isabel e a Rua Rodolfo Dantas.

O fornecimento de água será retomado após a conclusão do serviço, mas em alguns locais - como ruas altas - pode levar até 24 horas para a normalização do abastecimento.

Imóveis que contam com sistema de reserva (caixas d’água e/ou cisterna) não devem sofrer desabastecimento. Ainda assim, a Companhia recomenda que os moradores da região usem os reservatórios internos de forma equilibrada e reprograme as tarefas não essenciais que representem grande consumo de água.