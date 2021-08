Ventos fortes e temperaturas baixas marcam o fim de semana no Rio - Estefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 27/08/2021 07:25 | Atualizado 27/08/2021 08:09

Rio - Desde a noite desta quinta-feira (26) o carioca já começou a sentir a mudança nas temperaturas na cidade do Rio, além de ventos fortes em diversos pontos da cidade. Segundo o Alerta Rio, uma frente fria provoca chuva entre fraca a moderada nesta sexta (27). Os ventos terão intensidade moderada com algumas rajadas fortes entre a madrugada e manhã. As temperaturas já estão em declínio em relação ao dia anterior, com mínima de 19°C e máxima de 29°C.



No sábado (28), o céu nublado fica encoberto e há previsão de chuva fraca a moderada, em pontos isolados, a qualquer hora do dia. Os ventos estarão entre fracos a moderados (até 51,9hkm/h) e as temperaturas ficarão entre 28°C e 17°C.

No domingo (29), segundo o Alerta Rio, as áreas de instabilidade permanecerão atuando sobre a Região Sudeste e há previsão de predomínio de céu nublado, com chuva fraca a moderada, isolada, durante a tarde e à noite. A máxima será de 30°C e a mínima de 16°.

A instabilidade continua na segunda-feira com previsão de chuva a qualquer hora do dia. A mínima será de 17° e a máxima de 27°. A possibilidade de chuva a qualquer momento também segue na terça-feira, com céu encoberto e máxima prevista de 26° e a mínima de 15°.