108ª DP (Três Rios) - Reprodução / Google Street View

108ª DP (Três Rios) Reprodução / Google Street View

Publicado 27/08/2021 08:54

Rio - A Polícia Civil realiza, nesta sexta-feira, uma operação contra traficantes, da maior facção do estado do Rio, que atuam nos municípios de Três Rios, Petrópolis e Areal, com destaque para o bairro Amazonas, na Região Serrana. A ação tem como objetivo cumprir 15 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão. Até o momento, policiais da 108ª DP (Três Rios), com apoio de delegacias do 7º Departamento de Polícia de Área (DPA), prenderam 10 pessoas. Outros dois alvos já estavam presos.



Segundo a polícia, a ação acontece baseada em inquérito instaurado para apurar a morte do traficante Jardel Monteiro Moreira, em março deste ano. A investigação apontou que o criminoso contraiu uma dívida com os líderes da quadrilha e não conseguiu pagar, assim, ele foi vítima de uma emboscada.



A ligação de Jardel com a quadrilha investigada permitiu identificar o fluxo de drogas e dinheiro, chegada e saída de armamentos, bem como a imposição da organização criminosa na região mediante ameaça e emprego de arma de fogo.