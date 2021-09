Passo 1 - Aplicativo Conecte SUS - Divulgação

Passo 1 - Aplicativo Conecte SUSDivulgação

Publicado 31/08/2021 19:17 | Atualizado 31/08/2021 19:24



Rio - O Ministério da Saúde informou, no fim da tarde desta terça-feira, que o Departamento de Informática do SUS (DATASUS) corrigiu a instabilidade no app ConecteSUS para a emissão do Certificado Nacional de Vacinação. Segundo a pasta, a emissão do comprovante já está disponível no aplicativo nos sistemas IOS e por meio do acesso web, no endereço conectesus.saude.gov.br . No entanto, as correções para o app nos sistemas Android ainda estão em ajuste e a orientação é para que os usuários acessem o Conecte SUS Cidadão pela web. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, até o momento cerca de 550 solicitações por e-mail foram registradas, sendo 10% de vacinados fora da cidade.

A SMS disponibilizou um e-mail exclusivo para quem precisar solicitar reparo nos dados ou tirar dúvidas sobre as informações contidas comprovante digital de imunização. A secretaria reforçou ainda que o e-mail divulgado para solicitação de reparos e dúvidas é exclusivo para quem se vacinou no Município do Rio e está enfrentando dificuldades na hora de ter o seu acesso ao certificado digital de vacinação através da plataforma Conecte SUS.

Devido às instabilidades relatadas nas redes sociais, o decreto que exige a cobrança do "passaporte de vacina" na cidade do Rio foi adiada para o dia 15 de setembro , anteriormente prevista para iniciar nesta quarta-feira (1). Nesse período, entre os dias 1º e 14 de setembro, será realizada uma série de ações educativas com o setor regulado e essa cobrança pode ser iniciada por cada setor que já se sinta preparado e queira estimular a vacinação.

Como registrar um problema no ConecteSUS



A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) criou um canal para pessoas que tenham dúvidas ou divergências sobre o registro de vacinação no ConecteSUS. Para registrar a solicitação, basta enviar o relato do problema, anexando as imagens do comprovante de vacinação, de um documento de identificação com foto e CPF, para o e-mail:



A Saúde do Rio reforça também que as unidades de saúde continuam atendendo a população para resolução das divergências cadastrais. Basta que a pessoa procure o ponto de vacinação onde se vacinou, em posse do comprovante de vacinação, do documento de identificação com foto e CPF. Em alguns casos, há a possibilidade da unidade fornecer uma segunda via do comprovante de vacinação.



A prefeitura do Rio leva, em média, 3 dias úteis para cadastrar os dados de vacinação no SI-PNI, que está vinculado ao aplicativo do Conecte SUS. Serão aceitos como comprovante de vacinação somente a caderneta física ou registro do Conecte SUS. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) criou um canal para pessoas que tenham dúvidas ou divergências sobre o registro de vacinação no ConecteSUS. Para registrar a solicitação, basta enviar o relato do problema, anexando as imagens do comprovante de vacinação, de um documento de identificação com foto e CPF, para o e-mail: [email protected] A Saúde do Rio reforça também que as unidades de saúde continuam atendendo a população para resolução das divergências cadastrais. Basta que a pessoa procure o ponto de vacinação onde se vacinou, em posse do comprovante de vacinação, do documento de identificação com foto e CPF. Em alguns casos, há a possibilidade da unidade fornecer uma segunda via do comprovante de vacinação.A prefeitura do Rio leva, em média, 3 dias úteis para cadastrar os dados de vacinação no SI-PNI, que está vinculado ao aplicativo do Conecte SUS. Serão aceitos como comprovante de vacinação somente a caderneta física ou registro do Conecte SUS.

Confira a nota do Ministério da Saúde na íntegra:

"O Ministério da Saúde esclarece que foi identificada uma instabilidade na emissão do Certificado Nacional de Vacinação que já foi solucionada pelo Departamento de Informática do SUS (DATASUS). A emissão do certificado está disponível no app Conecte SUS Cidadão nos sistemas IOS e por meio do acesso web, no endereço conectesus.saude.gov.br. As correções para o app nos sistemas Android passam por ajustes e a orientação é para que os usuários acessem o Conecte SUS Cidadão pela web.



A pasta informa que alguns voluntários das pesquisas das vacinas contra a Covid-19, que fazem parte do grupo prioritário da vacinação contra a doença, foram registrados no sistema. Os demais estão em fase de registro.



Por fim, o cidadão que não tiver seu registro disponível no aplicativo em até 10 dias após a data da imunização deve procurar o local de vacinação ou secretaria estadual ou municipal de Saúde para solicitar o registro. Para mais orientações basta acessar o suporte no próprio app, no menu “Fale com o Conecte SUS”."