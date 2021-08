Prefeitura adia data para cobrança do comprovante de vacinação. Na foto, Márcia Regina Elias, 59 anos, recebeu a segunda dose no ponto de vacinação do Planetário da Gávea nesta segunda (30) - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Prefeitura adia data para cobrança do comprovante de vacinação. Na foto, Márcia Regina Elias, 59 anos, recebeu a segunda dose no ponto de vacinação do Planetário da Gávea nesta segunda (30)Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 31/08/2021 11:27 | Atualizado 31/08/2021 14:11





Os principais problemas relatados são: lentidão no sistema, dificuldade para fazer download, dados incompletos ou divergentes, cadastro no sistema já feito por CPF digitado incorretamente, entre outros problemas. Cariocas totalmente vacinados relataram constar apenas o registro da primeira vacinação e outros com o registro apenas da segunda dose.



A veterinária Juliana Ladeira, de 38 anos, foi uma das cariocas que relataram a imprecisão nos dados. Ela tomou as duas doses no ponto de vacinação da Firjan, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, mas o seu registro só consta a primeira aplicação.



A veterinária Juliana Ladeira, de 38 anos, foi uma das cariocas que relataram a imprecisão nos dados. Ela tomou as duas doses no ponto de vacinação da Firjan, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, mas o seu registro só consta a primeira aplicação.

"O cadastro foi todo manual no lugar onde eu me vacinei, então depende da prefeitura carregar posteriormente essas informações no sistema. Entendo que o Conecte SUS serve para não ter que andar com a carteira de vacinação por aí, pois caso ela seja perdida é um problema maior ainda, mas se o sistema não é alimentado corretamente, perde a utilidade. Meu receio é que contestem a falta da minha segunda dose na declaração do SUS e não deixem eu entrar nos locais porque claramente o prazo para segunda dose já estaria expirado", afirmou.





A professora e pesquisadora pela PUC Maria Carolina também informou ter tido problemas no acesso ao certificado digital. "Tomei a primeira dose em junho e até agora nada de ela aparecer no aplicativo. Estava esperando a segunda dose em setembro para resolver, me indicaram que eu enviasse um e-mail prefeitura e vou tentar. Não quero andar com a caderneta física. Depois de tanta confusão sobre ter ou não vacina, tanta demora e não tem segurança, acaba dando uma sensação de que mais uma vez as coisas não funcionam como deveriam", disse.

Os problemas relatados podem ser direcionados para o e-mail: [email protected] A orientação da SMS é que os cariocas realizem o direcionamento de suas dúvidas para este endereço em conjunto com uma foto da caderneta de vacinação física, que tem o registro dos dados em que foi feita a imunização no dia, e também uma foto do documento de identificação com foto e CPF.

O comprovante de vacinação será exigido tanto para primeira quanto para segunda dose. Pessoas com 60 anos ou mais, devem ter obrigatoriamente duas aplicações para poder circular em espaços públicos na cidade. Quem possui entre 50 até 59 anos devem ter o esquema completo a partir do dia 16 de setembro. Entre a faixa de 40 até 49 anos, é necessário completar a imunidade com 1 de outubro.



O DIA procurou a Secretaria Municipal de Saúde do Rio para compartilhar orientações a respeito de pessoas que não conseguiram acesso ao certificado digital e que ao mesmo tempo perderam a caderneta em papel, mas tenham se vacinado. Não houve resposta até o momento e o espaço segue aberto para manifestação.



Instituições se antecipam e ajudam a população com orientações



Algumas instituições como museus, empresas, escolas particulares e hotéis também se anteciparam na cobrança da vacinação e estão ajudando a população com informações nas redes sociais.



A Casa Roberto Marinho é uma das instituições que anunciaram a cobrança, a partir de amanhã (1), do comprovante do imunizante. Nas redes sociais, eles compartilharam a orientação para que visitantes compareçam com máscaras e informações sobre o decreto Decreto Nº 49334.



O Museu de Arte do Rio também publicou em sua conta no Instagram dicas sobre como obter o certificado digital.



A academia Raj.Fitness publicou uma série de posts com orientações a respeito das datas em que a prefeitura vai realizar a exigência do comprovante de vacinação para a segunda dose, dividida por faixa etária.



A Escola Americana foi a primeira na cidade a tomar a decisão de exigir o passaporte de vacinação para permitir a entrada de apenas de estudantes elegíveis que estejam vacinados contra a covid-19. O decreto municipal, contudo, não se estende a instituições de ensino, mas unidades particulares possuem autonomia para decidir sobre o assunto.



Tire suas dúvidas



1- Tomei a vacina contra a covid-19 e não há informações no Conecte SUS. Qual o prazo após tomar a vacina para ser exibida no sistema?



As informações enviadas para a base de dados do Ministério da Saúde são oriundas dos gestores municipais e estaduais. O Conecte SUS recebe as informações que são lançadas pelos Estabelecimentos de Saúde nos sistemas informatizados de vacina. Por isso, o tempo pode variar de acordo com o município.



2 - Meu comprovante está constando com dados incorretos. Como proceder?



No município do Rio há duas alternativas. A recomendação é procurar a Secretaria Municipal de Saúde por e-mail através do endereço:



3 - Não consegui ter acesso ao meu certificado digital. Terei a minha presença restrita na cidade?



Em caso de não conseguir o acesso ao certificado digital, o Decreto Nº 49334 da prefeitura do Rio também aceita a caderneta de vacinação física obtida no momento da vacinação.



4 - Quais locais terão circulação restrita para pessoas que não se vacinaram a tempo?



O decreto restritivo vale apenas para o município do Rio de Janeiro. Na cidade, fica vedada a entrada de pessoas não vacinadas em: academias de ginástica, piscinas, centros de treinamento e de condicionamento físico e clubes sociais, vilas olímpicas, estádios e ginásios esportivos, cinemas, teatros, salas de concerto, salões de jogos, circos, recreação infantil e pistas de patinação, locais de visitação turísticas, museus, galerias e exposições de arte, aquário, parques de diversões, parques temáticos, parques aquáticos, apresentações e drive-in, conferências, convenções e feiras comerciais.

5 - Com a repescagem suspensa no Rio, posso tomar a minha primeira dose em outra cidade?

Não existe um impeditivo em nível federal que proíba um cidadão de se vacinar em outra cidade diferente. No entanto, a orientação do governo do Estado é que cada pessoa receba a vacina no lugar de sua residência. A maior parte das prefeituras da Região Metropolitana exigem o comprovante de residência e só permitem a imunização de moradores das suas próprias cidades. A capital fluminense está entre poucas exceções de lugares em que o documento não é exigido em caráter obrigatório.

