Saude - Prefeitura do Rio de Janeiro adia medida que previa a cobrança do comprovante de vacinação. Na foto, movimentação no ponto de vacinação que funciona no Planetário da Gávea. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 31/08/2021 12:59 | Atualizado 31/08/2021 14:34

Rio - A Prefeitura do Rio adiou nesta terça-feira (31) o início da exigência do "passaporte de vacina" para o dia 15 de setembro. A decisão acontece em meio à instabilidade na plataforma Conecte SUS . Durante o período do dia 1 até 14 do mesmo mês, o município vai realizar uma série de ações educativas sobre a cobrança desse comprovante. A decisão ainda permite que instituições ou empresas que queiram iniciar a exigência desse comprovante tenham a liberdade para atuar de forma independente até o novo prazo estipulado.

A exigência do "passaporte de vacina" foi anunciada pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, na última sexta-feira durante a divulgação do 34° Boletim Epidemiológico da cidade. O decreto prevê que estabelecimentos de uso coletivo passem a exigir um comprovante de vacinação para permitir a entrada de cariocas nos espaços internos.

A medida ia entra em vigor nesta quarta-feira (1) e tinha o objetivo de limitar a circulação de pessoas que não estivessem vacinadas contra a covid-19 dentro do Rio. O DIA mostrou a existência de mais de 300 mil cariocas em situação irregular de imunização, que teriam a sua circulação controlada na cidade . O decreto nº 49334 iria impedir a entrada de pessoas não vacinadas em pelo menos 27 espaços diferentes, separados entre áreas esportivas, entretenimento, cultura, locais corporativos, entre outros de uso coletivo.

“Em virtude da instabilidade do Conecte SUS para retirada dos certificados de vacinação, a Prefeitura do Rio adia para o dia 15 de setembro o início da verificação da situação vacinal para entrada em estabelecimentos fechados”, afirmou em nota a prefeitura do Rio.

O próprio Ministério da Saúde admitiu a ocorrência de instabilidade no sistema. A decisão de suspender a cobrança do comprovante foi feita mesmo com a prefeitura aceitando a caderneta de vacinação física. Diversos cariocas também relataram inconsistência nos dados do sistema Conecte SUS, bem como dúvidas referentes a como funcionará o processo.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) criou um canal exclusivo para atender as dúvidas e correções de erros presentes no certificado digital da vacinação. Para aqueles que precisam solicitar ajuda do poder municipal, basta enviar um e-mail para: [email protected] com a demanda, acompanhada de um documento de identificação com foto e também uma foto da caderneta de vacinação em papel, obtida no posto.

A SMS foi questionada na manhã desta terça-feira (31) sobre a quantidade de pessoas que procuraram o canal informando problemas, mas não retornou até o momento de finalização da reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.