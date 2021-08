Saude - Prefeitura do Rio de Janeiro segue com vacinaçao na cidade. Na foto, movimentaçao no ponto de vacinaçao que funciona no Planetario da Gavea. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Saude - Prefeitura do Rio de Janeiro segue com vacinaçao na cidade. Na foto, movimentaçao no ponto de vacinaçao que funciona no Planetario da Gavea.Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 30/08/2021 14:46 | Atualizado 30/08/2021 14:48

Rio - O decreto da Prefeitura do Rio que limita a circulação de cariocas em espaços públicos no município deve impedir a circulação de mais de 300 mil pessoas que estavam elegíveis para se vacinar contra a covid-19 e não compareceram para receber sequer a primeira dose ou a segunda aplicação no tempo correto. São 242 mil pessoas que precisam ir aos pontos de imunização em dia de repescagem para receber a primeira aplicação e 69,3 mil idosos que precisam completar o seu esquema vacinal com a segunda dose. A contagem foi feita pelocom base nos números do Painel Rio Covid-19 desta segunda-feira (30). Na sexta-feira (27), aproximadamente 296 mil cariocas não tinham tomado a primeira dose. Hoje o número caiu para 242 mil, impulsionado pela população adulta que compareceu para receber o imunizante neste sábado. Poucos idosos atrasados foram receber a primeira dose, no entanto. O número na sexta era de 22,6 mil, diminuindo para 22,4 mil.A prefeitura vai passar a cobrar o esquema de vacinação completo para todos os idosos, o que significa que mesmo aqueles que tomaram uma dose devem ter as duas vacinas administradas para circular em locais públicos, como cinemas, teatros, estádios, circos, ginásios, museus, feiras comerciais, entre outros espaços.A cobrança do "passaporte de vacinação", contudo, não é obrigatória em escolas públicas, supermercados, bares e restaurantes. A próxima quarta-feira (1) terá repescagem para quem precisa da primeira dose. Para aqueles que estão atrasados com a segunda dose, a orientação é que compareçam o mais rápido possível aos pontos cadastrados para completar o esquema vacinal.Para o restante da população carioca que se vacinou corretamente, o certificado de vacinação digital pode ser obtido através do aplicativo Conecte SUS. O comprovante só é gerado quando a pessoa já completou a vacinação contra a covid-19, seja com imunizante de uma dose (da Janssen) ou de duas doses. Há duas formas de obtê-lo: pelo site ou pelo aplicativo do sistema.Para criar uma conta é necessário se cadastrar. Em seguida, clicar no ícone de vacina e apertar em cima das doses administradas. O usuário deve seguir para o detalhamento das doses administradas e depois em certificado de vacinação. Então ficará disponível o comprovante da imunização, com todos os dados da pessoa, as doses das vacinas, com os lotes e um QR Code, que confirma a autenticidade do documento.