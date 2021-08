Rio de Janeiro - RJ - Arquivo - Movimentação no calçadão de Bangu - Foto Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Rio de Janeiro - RJ - Arquivo - Movimentação no calçadão de Bangu - Foto Reginaldo Pimenta / Agencia O DiaReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 27/08/2021 13:34 | Atualizado 27/08/2021 13:41

Rio - Cariocas que não receberam sequer a primeira dose do imunizante contra a covid-19 podem ter a sua circulação restringida pela Prefeitura do Rio a partir do dia 1º de setembro, em função do decreto publicado nesta sexta-feira (27), que determina a obrigatoriedade da apresentação de um comprovante de vacinação para entrar no interior de estabelecimentos de uso coletivo . A fiscalização da medida ficará por conta de equipes da Vigilância Sanitária e da Secretaria de Ordem Pública, mas gestores de diversos estabelecimentos da iniciativa privada também deverão realizar controles próprios para impedir a entrada de quem não tem imunidade contra a covid-19.

De acordo com o Painel Rio Covid-19, cerca de 296 mil pessoas não compareceram aos postos para receber a primeira dose na cidade. Deste total, 22,6 mil idosos não tomaram a vacina e estão sob grande risco de infecção pela doença. A medida foi elogiada pela pesquisadora em Saúde da UFRJ, Chrystina Barros, que considerou a ação como um estímulo para que a população carioca compareça aos postos para se vacinar.

"Quem sabe com essa ação a gente consiga pelo menos estimular que as pessoas compareçam aos postos e não percam a segunda dose, mas infelizmente as medidas de controle não têm sido suficientes e a gente vê isso se refletir no aumento no número de casos, o que nos preocupa em muito, especialmente aqui no Rio", disse.

No sábado (28) está prevista a repescagem no calendário. Todos os cariocas com 17 anos ou mais podem comparecer para receber a sua primeira dose da vacina. Para receber o Bolsa Carioca também será exigido o comprovante de vacinação.

Entre os locais em que a circulação de pessoas não vacinadas será impedida estão: academias de ginástica, piscinas, centros de treinamento e de condicionamento físico, clubes sociais, vilas olímpicas, estádios e ginásios esportivos, na área esportiva.

No segmento de entretenimento, os estabelecimentos que cobrarão comprovante de vacinação são: cinemas, teatros, salas de concerto, salões de jogos, circos, recreação infantil e pistas de patinação, locais de visitação turísticas, museus, galerias e exposições de arte, aquário, parques de diversões, parques temáticos, parques aquáticos, apresentações e drive-in.

No segmento corporativo também vão exigir o comprovante de vacinação: conferências, convenções e feiras comerciais.