Tempo segue nublado desde segunda-feira (30). Na foto, a Praia do Leblon - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 01/09/2021 06:25

Rio - A cidade do Rio segue em estágio de mobilização desde terça-feira (31), por conta das condições instáveis do tempo. Nesta quarta (1º), a previsão ainda é de chuva fraca a moderada, de curta duração, principalmente pela manhã em pontos isolados da capital. Por conta do transporte de umidade do oceano para o continente, o céu segue nublado.

Entre 5h e 6h, houve registros de chuva no Jardim Botânico, Copacabana, Rocinha, Barra e Alto da Boavista. Os ventos estarão moderados (até 51,9 km/h) nesta quarta, com possibilidade de rajadas fortes (até 76 km/h) entre a tarde e a noite. As temperaturas ficarão estáveis, com mínima de 17°C e máxima de 26°C.

O TEMPO AGORA: o Alerta Rio informa que núcleos de chuva permanecem atuando em diversos pontos da cidade do Rio. Nas últimas leituras dos pluviômetros, eles provocaram chuva fraca a moderada, isolada. E esse panorama deve continuar dentro da próxima hora. pic.twitter.com/mZ1zjopKLs — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) September 1, 2021