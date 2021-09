Furto de cabos causou suspensão no ramal Japeri - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Furto de cabos causou suspensão no ramal JaperiReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 01/09/2021 08:13 | Atualizado 01/09/2021 10:42

Rio - Os trens do ramal Japeri circularam com intervalos irregulares na manhã desta quarta-feira (1º). O atraso aconteceu por conta de furto de cabos, o que atrapalha a operação. Além disso, a SuperVia informou que não houve as partidas especiais com origem e destino final em Nova Iguaçu. Este é o terceiro dia consecutivo de problemas nos trens. A operação foi normalizada por volta das 9h. Na tarde de terça-feira, o ramal Japeri e a extensão Paracambi foram interrompidas por cerca de três horas