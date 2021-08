'Os trens desses ramais podem aguardar ordem de circulação', disse a SuperVia - Reginaldo Pimenta

Publicado 30/08/2021 07:06 | Atualizado 30/08/2021 08:16

Rio - Os atrasos nas chegadas e partidas dos trens atingem três ramais diferentes na manhã desta segunda-feira (30). Segundo a Supervia, o ramal de Santa Cruz opera com intervalos irregulares por conta de problemas de sinalização. Já no Japeri e no Belford Roxo, o problema é o furto de cabos. O ramal de Belford Roxo teve intervalo ampliado para 1 hora.

No ramal Japeri, o trecho entre Japeri e Nova Iguaçu tem intervalo de 20 minutos. Já o trecho entre Central e Nova Iguaçu tem intervalo de 10 minutos. De acordo com a concessionária, o tempo foi ampliado devido à necessidade de aumento da distância entre os trens por medida de segurança, já que o controle das composições não está sendo feito de forma automática, mas via rádio. Os maquinistas aguardam ordem de circulação.



No ramal Santa Cruz, o trecho entre a estação final e a Central do Brasil é de 20 minutos. O problema é uma ocorrência no sistema de sinalização. Os clientes estão sendo informados por meio do áudio dos trens e das estações.